Frohburg/Leipzig

Einen Heranwachsenden soll er vom Rad gestoßen und mit einem Messer verletzt haben. Außerdem wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, eine Mitbewohnerin mit dem Tod bedroht zu haben: Die 3. Strafkammer des Landgerichtes Leipzig verhandelt seit Dienstag gegen einen Mann aus Frohburg.

Der 34-Jährige war nicht zum auf 10 Uhr angesetzten Termin erschienen. Er musste von zu Hause geholt werden. Das hatte eine zweistündige Verspätung zur Folge.

Mann stieß 16-Jährigen in Frohburg vom Fahrrad

Der Prozess unter Leitung des Vorsitzenden Richters Norbert Göbel ist bereits der zweite Versuch, Klarheit in die beiden Vorfälle vom Mai 2016 zu bringen. Das erste Verfahren war im Mai 2018 gescheitert – unter anderem, weil eine Zeugin fernblieb. Weil sie am Dienstag erneut fehlte, wurde gegen sie ein Ordnungsgeld von 200 Euro verhängt. Die Staatsanwältin veranlasste zum nächsten Prozesstag ihre Vorführung.

Der 16-Jährige war am frühen Nachmittag des 18. Mai 2016 mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause. Als er in der Frohburger Innenstadt, von der Schlossergasse kommend, die Bahnhofstraße queren wollte, stieß ihn ein Mann um ein Haar vom Rad. So schilderte es der inzwischen 18-Jährige im Zeugenstand. Er habe den Schubser zur Rede stellen wollen, doch der „ging mit der rechten Hand in die Hosentasche, holte ein Messer raus“. Das zog er dem verdutzten Jugendlichen über das Gesicht. Dieser erlitt eine Schnittwunde unter dem Auge, radelte trotzdem nach Hause.

Gefährliche Körperverletzung mit einer Waffe

Ein Arzt habe die Wunde mit Pflaster behandelt. Eine Anzeige bei der Polizei stellte der junge Mann erst zwei Tage später – auf Anraten seines Vaters. Zweieinhalb Jahre später ist die Wunde narbenlos verheilt.

Die Staatsanwältin wertete diesen Angriff als gefährliche Körperverletzung mit einer Waffe und als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zudem warf sie dem Angeklagten vor, am 20. Mai desselben Jahres eine Mieterin, die im selben Haus in Frohburg wohnt, bedroht zu haben mit den Sätzen: „Ich bringe dich um. Ich schlage dich tot. Du bist die Nächste.“

Sein Mandant habe an beide Ereignisse keine Erinnerungen, sagte sein Verteidiger, der Bornaer Rechtsanwalt Reinhard Baehr. Der Angeklagte selbst äußerte sich zur erwähnten Bedrohung so: „Das ist überhaupt nicht mein Wortschatz.“ Zwischen der Mitmieterin und ihm habe es mehrfach Konflikte gegeben: „Ich weiß nicht, was ich gesagt habe.“

Angeklagter in psychiatrischer Behandlung in Zschadraß

Da die als Zeugin geladene Frau dem Prozess erneut fernblieb, konzentrierte sich die Kammer für den Rest des Prozesstages auf den Angriff auf den Radfahrer und auf den gesundheitlichen Zustand des Angeklagten.

Der befand sich über Jahre immer wieder in stationärer psychiatrischer Behandlung. Zur Tatzeit und seit knapp zwei Jahren wird er erneut ambulant mit Medikamenten behandelt und betreut. Sein behandelnder Arzt in den Diakonie-Kliniken Zschadraß sprach von einer „paranoiden Schizophrenie“. Der Mann werde mit einem Antipsychotikum stabilisiert, das die Psychose, Wahnvorstellungen und Denkstörungen zurückdrängen solle. Eine gewisser Erfolg sei seither zwar erkennbar, aber: Diese Behandlung sei lediglich „das Mindestmaß. Eine Therapie findet nicht statt“.

Um eine langfristige Besserung zu erreichen, brauche der Patient ein klarer strukturiertes Wohnumfeld und eine regelmäßige Beschäftigung: „In der Alltagsführung bestehen hohe Defizite.“ Das sei seit Jahren bekannt, allerdings sei der Mann bisher nicht bereit, in eine Form des betreuten Wohnens zu wechseln.

Der Prozess wird am 27. November fortgesetzt.

Von Ekkehard Schulreich