Frohburg/Bad Lausick/Geithain. Einen Stromausfall in Frohburg und Umgebung hat es Donnerstagnachmittag im Netzgebiet des EnviaM-Netzbetreibers Mitnetz Strom gegeben, darüber informierte am frühen Abend Stefan Buscher, Pressesprecher der Envia Mitteldeutsche Energie AG.

Von der seit 15.40 Uhr andauernden Störung der Stromversorgung seien rund 3800 Kunden in Teilen von Frohburg, Ebersbach, Leupahn, Niedergräfenhain, Ottenhain, Roda, Streitwald und Tautenhain betroffen gewesen, erklärte er. Ursache für den Stromausfall war laut Pressesprecher ein Kabelfehler auf einer Stromleitung zwischen Ebersbach und Tautenhain. Bis auf Ebersbach und Leupahn waren bis gegen 18 Uhr alle Kunden durch Umschaltung auf andere Stromleitungen wiederversorgt, informierte Buscher weiter.

An der Wiederherstellung der Stromversorgung in Ebersbach und Leupahn war zu diesem Zeitpunkt noch gearbeitet worden. Gegen 18.40 Uhr waren auch in diesen Orten alle Haushalte wieder am Netz.

Von ie