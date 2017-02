Frohburg/Tautenhain. 40 Jahre sind natürlich nicht genug: „40 Jahre Narrenglück – Tauten’ spielt total verrückt“ war die Maxime, die der Tautenhainer Karnevalsverein (TKV) am vergangenen Wochenende auslebte. Bis auf den letzten Platz besetzt war die große Halle des Unternehmens Hennemann-Holzbau am Dorfrand, längst etablierte Spielstätte des Vereins. Das Jubiläumsprogramm zog Kreise weit über Tautenhain hinaus, was sich nicht nur am zum Teil weit gereisten Publikum zeigte, sondern auch an den Stars auf der Bühne ablesbar war: Jogi Löw, Dolly Buster, Roland Kaiser, Maite Kelly – sie alle und manch andere kamen, um dem TKV um Ehrenpräsident Heinz Busch zu gratulieren und das närrische Volk auf das Beste zu unterhalten.

Die Spielszenen im Friseursalon, in dem sich einige der Promis stylen ließen für die Jubiläumsgala, gehörten zu den gelungensten. Nicht ohne Zugabe durfte das Männerballett von der Bühne gehen, und auch die schwebenden Tenöre trafen den Ton und den Nerv der Feiernden. Vereinspräsident Denny Scheibner setzte von Beginn an auf einen hohen Wohlfühl-Faktor: Er lud alle Gäste am Beginn der Show ein, mit einen Likörchen auf den Vereinsgeburtstag anzustoßen. Außerdem wurde der Einsatz von Karin Praxator gewürdigt: Die gelernte Damenschneiderin, inzwischen im Ruhestand, nähte für Funkenmariechen Emily und ihre Trainerin Carolin tolle Kostüme; bisher mussten die aus dem Fundus ausgeborgt werden.

„Eine runde Jubiläumsveranstaltung war das, und auch der Seniorenfasching am Tag darauf war so gut besucht wie lange nicht mehr“, resümierte Ute Heilmann, im TKV für alles Schriftliche verantwortlich. Hier wurde das Jubiläumsprogramm noch einmal aufgeführt, und es machte vor allem – Lust auf die 41. Faschingssaison des TKV.

Von Ekkehard Schulreich