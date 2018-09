Bad Lausick/Ballendorf

Dass Ballendorf ein Ort mit Geschichte ist und einer mit Zukunft: Beides führte die 650-Jahr-Feier am Wochenende eindrücklich vor Augen. Generationenübergreifend wurde ein Jubiläum gefeiert, das weit über den Bad Lausicker Ortsteil hinaus ausstrahlte und das am Sonntagnachmittag mit einem illustren Festumzug ausklang.

In dessen Gestaltung waren sehr viele Ballendorfer eingebunden, doch konnten auch sie selbst ihn gemeinsam mit ihren Gästen genießen, da er sich auf den Festplatz konzentrierte und alle Darsteller nach ihrem Auftritt prompt zu Publikum wurden. Beginnend von der Zeit der Besiedlung durch Ballo den Kühnen um 1368 wurde der Bogen geschlagen bis in die Gegenwart: zu Vereinsleben, Feuerwehrsport, Gewerken. Letztere – vom Elektriker bis zum Steinmetz, vom Fliesenleger bis zum Zimmermann – formten zum Abschluss aus überdimensionalen Buchstaben den Namen Ballendorf.

Zuschauer sind begeistert

„Vor 50 Jahren, da hat es in Strömen geregnet. Gut, dass das heute anders ist“, sagte Georg Peters, der damals selbst im Festumzug mitlief. Dieses Mal genoss er das Jubiläum mit seiner Frau Dagmar aus Zuschauer-Perspektive – und war begeistert. Gisela und Wolfgang Petsche, Freunde aus Grethen, bestätigten Peters’ positives Urteil: „Ein gelungenes Fest. Es fehlt an nichts. Dass ein so kleines Dorf so etwas organisiert, ist eine Leistung.“ Rosel und Heinz Junghans aus Tautenhain waren vor allem wegen des Umzugs gekommen: „Unser Sohn macht dabei mit. Es ist wirklich ein schönes Fest.“

Anerkennung für die Organisatoren

Da konnten Anni und Friedrich Kasprzak aus Steinbach nur zustimmen: „Es verdient Anerkennung, was die Ballendorfer möglich machen. Ein Erlebnis war für uns auch das Seifenkisten-Rennen, denn wir haben für die Enkel ein Fahrzeug mitgebaut.“ Lars Lange und sein Sohn Maarten (5) waren mit ihrem rollenden Gurkenfass beim Rennen durchaus erfolgreich: Platz zwei gab es für Eleganz, Platz vier für das Tempo. Lars Lange: „Ein großartiges Fest und 650 Jahren würdig.“

Zusammenhalt von Jung und Alt

Seit 20 Jahren in Ballendorf zu Hause, konnte Uwe Flemming den Ort am Wochenende erstmals von oben sehen: Wie viele andere nutzte er die Möglichkeit zu einem Zehn-Minuten-Rundflug im roten Helikopter. „Das rundet unser Fest ab“, sagte Ronny Neubauer. In die Luft zu gehen, darauf verzichtete Ortschronist Werner Tischer. Für den Mann mit dem Faible für die Dorfhistorie zeigte das Jubiläum vor allem eines: „Ein Generationenwechsel hat stattgefunden. Die Jungen haben die Initiative ergriffen – und es funktioniert wunderbar.“

Dieser Zusammenhalt von Jung bis Alt sei etwas sehr Wertvolles, meinte Ines Lüpfert, die als Zweite Beigeordnete des Landkreises Landrat Henry Graichen (CDU) vertrat, selbst in Ballendorf wohnt: „Hier gibt es keinen Bevölkerungsrückgang. Das ist nur in wenigen Dörfern des Kreises so.“

„Erwartungen weit übertroffen“

„Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen“, resümierte Robert Fischer vom KuH, dem Kultur- und Heimatverein. Der hatte sich extra wegen des Jubiläums gegründet, zählt inzwischen 40 Mitglieder und ein Mehrfaches an Mitstreitern: „Im Grunde waren alle 300 Ballendorfer irgendwie eingebunden in das Fest.“ Darüber hinaus hätten viele Partner, etwa bei der Gastronomie und beim Umzug, sowie Sponsoren zum Erfolg beigetragen.

Ortsvorsteher kommentiert den Umzug

Ortsvorsteher Christoph Lange, der in feudalem Habit und spitzzüngig die Bilder des Festumzug kommentierte, freute sich über die mehreren Hundert Gäste nicht nur beim Umzug und bei den beiden Abendveranstaltungen am Freitag und Sonnabend; auch der Familiennachmittag am Samstag habe viele Auswärtige angelockt: „Alles top gelaufen. Ein großartiger Erfolg für unser Dorf.“

Von Ekkehard Schulreich