Frohburg/Eschefeld

Die Fahrerin (73) eines Honda Jazz befuhr am Dienstag die B7 von Altenburg in Richtung Eschefelder Kreuz. Am Eschefelder Kreuz stieß ihr Wagen mit dem Lkw eines 56-Jährigen zusammen, der auf der S51 unterwegs war. Die Autofahrerin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Von thl