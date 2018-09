Geithain/Rochlitz

Ein 73-Jähriger befuhr am Donnerstag, gegen 12.15 Uhr, mit seinem Pkw Mazda die Bundesstraße 7 aus Richtung Geithain in Richtung Rochlitz. Circa 700 Meter vor dem Ortseingang Königsfeld kam er ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich der Mazda mehrfach. Der 73-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen. Am Mazda entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Von LVZ