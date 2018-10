Geithain

Glückliches Ende einer Odyssee: Eine 83-Jährige, die am Sonntagmittag das Geithainer Seniorenheim verließ, wurde am Montagvormittag unversehrt gefunden – im 50 Kilometer entfernten Gerichshain bei Wurzen. Polizeikräfte hatten am Sonntag bis Mitternacht intensiv nach der Vermissten gesucht und diese Suche am Montag, 6 Uhr, wieder aufgenommen.

Am Vormittag dann kam der Hinweis von Passanten. Denen fiel die Frau in Gerichshain auf, und sie informierten sofort die Polizei – noch ehe die bereits in Vorbereitung befindliche Öffentlichkeitsfandung der Polizei in Gang gesetzt wurde. „Obwohl sie offensichtlich die ganze Nacht unterwegs war, geht es ihr soweit gut“, sagt Katharina Geyer von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig.

Dennoch habe man die Frau sicherheitshalber erst einmal einem Arzt vorgestellt. Wie sie die weite Strecke in der Nacht absolvieren konnte, ob sie nur zu Fuß unterwegs war und was sie in dem Ort zwischen Leipzig und Wurzen suchte, ist nicht bekannt.

Verschwinden der Demenzkranken mittags bemerkt

Das Verschwinden der Frau, die im Seniorenheim Am Stadtpark zu Hause war, wurde laut Polizei zur Mittagszeit bemerkt. Beamte und Mitarbeiter des Heims hätten zuerst den Gebäudekomplex an der Hospitalstraße und das unmittelbare Umfeld abgesucht, die Suche dann auf den Tierpark, die Innenstadt, das Eula-Ufer ausgeweitet. Später bezogen sie sogar die Ortsteile Wickershain und Bruchheim ein.

„Da die Frau an einer Demenz leidet, bestand erhöhte Gefahr für Leib und Leben. Schließlich wird es draußen jetzt schon empfindlich kalt“, so Geyer. Die Polizei wurde von einem Hubschrauber unterstützt, der das Stadtgebiet und das Umland mit Hilfe einer Wärmebildkamera überprüfte. Außerdem kamen Rettungshunde zu Einsatz.

Seniorin in Gerichshain gefunden

Nach sechs Stunden Pause in der Nacht war die Suche am frühen Morgen mit zahlreichen Kräften wieder aufgenommen worden – bis die erlösende Nachricht eintraf, die Vermisste sei wohlbehalten in Obhut genommen worden. „Wir sind sehr froh darüber, dass alles so glimpflich ausging“, sagt Bianca Günther, die das Heim in Geithain seit dem Frühjahr leitet. Die Frau lebe seit Längerem schon im betreuten Wohnen. Sie könne natürlich „ihre Wohnung jederzeit verlassen. Sie darf an die frische Luft, wenn sie es möchte, wie andere Bewohner auch“. Heime für Senioren seien offene Häuser, keinesfalls geschlossene Einrichtungen. Allerdings sei es üblich, dass Bewohner sich bei der Schwester ab- und wieder anmeldeten.

Verschwinden lässt sich nie ganz ausschließen

Dass Bewohner aus dem Haus verschwänden, damit sähen sich alle Pflegeeinrichtungen dieser Art konfrontiert, sagt Günther. Auch im Geithainer SAS geschehe es trotz aller Umsicht, dass mitunter nach Vermissten gesucht werden müsse. „Das kann schon mehrmals im Jahr geschehen. Wir haben einen Maßnahmenplan, was dann abläuft. Das ist eingespielt.“ In der vollstationären Pflege leben im Geithainer Seniorenheim Am Stadtpark aktuell 124 Frauen und Männer. Weitere 26 haben im betreuten Wohnen ihr Zuhause.

Auch in Markranstädt wurde kürzlich eine demenzkranke Seniorin vermisst. Die 80-Jährige wurde wieder gefunden, hatte sich aber eine Platzwunde am Kopf zugezogen.

Von Ekkehard Schulreich