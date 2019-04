Geithain

Auf der Autobahn 72 ereignete sich am Karfreitag in Höhe Geithain ein schwerer Unfall, bei dem die drei Insassen eines Mercedes S-Klasse Glück im Unglück hatten. Sie kamen in einer Klinik mit ambulanten Behandlungen davon.

Unfall passiert in Fahrtrichtung Leipzig

Der Unfall passierte in Fahrtrichtung Leipzig. Es war gegen 9.40 Uhr, als dem 39-jährigen Fahrer nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz bei Tempo 200 der linke hintere Winterreifen platzte. Das Fahrzeug schleuderte zunächst gegen die rechte und dann gegen die linke Leitplanke und kam nach etwa 300 Meter entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Alle drei Insassen, neben dem Fahrer sein 32 Jahre alter Beifahrer und eine 23 Jahre alte Frau auf dem Rücksitz, wurden im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Dank der stabilen Karosse wurden sie nicht allzu schwer verletzt und konnten ambulant behandelt werden.

Autobahn bei Geithain bis 11.10 Uhr dicht

Die Autobahn war nach dem Unfall in Fahrtrichtung Leipzig bis 11.10 Uhr voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr zunächst auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbei geführt. Neben der Autobahnmeisterei und der Feuerwehr war auch die Ölwehr im Einsatz, teilte die Polizeidirektion weiter mit. Das Unfallfahrzeug erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Wert des älteren Autos wurde auf 5000 Euro geschätzt. An den Leitplanken entstand ein Schaden von 1500 Euro. Sechs Felder wurden touchiert. Der Fahrer hatte nach dem Unfall angegeben, mit 200 Km/h unterwegs gewesen zu sein.

Von Frank Prenzel