Geithain

Bei einem schweren Unfall am Samstag gegen 15.35 Uhr auf der Autobahn 72 Ortslage Geithain wurden der Fahrer (57) eines VW Multivan und ein zehnjähriger Junge – sein Beifahrer – schwer verletzt. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz mussten sie ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden.

Der Wagen war laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und geriet in der Folge auf die rechte Schutzplanke. Der Transporter überschlug sich mehrfach und kam an der Böschung auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, so dass die Fahrbahn voll gesperrt werden musste. Am VW entstanden circa 30 000 Euro Schaden.

Von lvz