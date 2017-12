A 72 bei Rathendorf nach Unfall mit vier Verletzten gesperrt

Geithain/Rathendorf. Nach einem Unfall mit vier Verletzten war die Autobahn 72 Montagnachmittag zeitweise voll gesperrt. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem VW Golf an der Anschlussstelle Rochlitz bei Rathendorf auf die Autobahn 72 in Fahrtrichtung Hof auf, informierte die Polizeidirektion Chemnitz. Dort wechselte er mit seinem Auto sofort über den rechten auf den linken Fahrstreifen, direkt vor einen VW Passat. Dessen 64-jähriger Fahrer konnte das Auffahren auf den Golf nicht vermeiden. Der Golf schleuderte nachfolgend in die Mittelschutzplanke und kam dann nach etwa 150 Metern auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht.

Der Passat schleuderte nach der Kollision nach rechts in die Schutzplanke und die Lärmschutzwand. Bei dem Anprall wurde der Motor aus dem PKW gerissen und kam auf dem rechten Fahrstreifen zu liegen. Dort kam auch der Passat zum Stillstand. Der Fahrer des Passat wurde leicht, eine 58-jährige Insassin schwer und ein 30-jähriger Insasse leicht verletzt. An beiden Autos entstand laut Polizei Totalschaden, der wird für den Passat mit 30 000 Euro angegeben, für den Golf mit 20 000 Euro. Weitere rund 5000 Euro Sachschaden entstanden an den Schutzplanken und der Lärmschutzwand. Zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahnen musste die A 72 für eine Stunde voll gesperrt werden.

Im Rückstau des Unfalls kam es kurze Zeit später zu einem weiteren Unfall. Eine 20-Jährige fuhr mit ihrem Ford Fiesta auf einen vor ihr abbremsenden Ford Mondeo auf und verletzte sich dabei schwer. Der 44-jährige Fahrer des Mondeo blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden laut Polizei Schäden von 5300 Euro, davon 5000 Euro am Fiesta.

