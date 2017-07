Frohburg/Frauendorf. Ihren 103. Geburtstag beging am Mittwoch Gerda Berger in Frauendorf. Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) gehörte am Vormittag zu den Gratulanten. Die Jubilarin ist nicht nur die älteste Einwohnerin Frauendorfs und Frohburgs; sie zählt auch zu den ältesten im Landkreis Leipzig. Dass um ihren Geburtstag so viel Aufhebens gemacht wurde, war der alten Dame gar nicht so recht. Andererseits kennt sie dieses herzliche Prozedere spätestens seit ihrem Einhundertsten. Außerdem: „Sie feiert ja gerne. Wir haben die engsten Verwandten eingeladen und begehen diesen besonderen Geburtstag im kleinen Kreis“, sagte Schwiegertochter Ingrid Berger, bemüht, den Trubel möglichst zu begrenzen.

Gerda Berger wurde 1914, im Jahr des Ersten Weltkrieges, in Oberfrankenhain geboren. Ihre Eltern verlor sie früh; ihr Mann starb im Zweiten Weltkrieg. Im Frauendorfer Ortsteil Hermsdorf fasste sie in den Nachkriegsjahren Fuß, heiratete erneut, arbeitete in der Landwirtschaft, zog drei Söhne groß. Längst ist die Familie, in der sie sich gut aufgehoben fühlt, um zahlreiche Enkel und Urenkel gewachsen.

Von Ekkehard Schulreich