Bad Lausick

Aktuelle Ergebnisse aus Therapie und Forschung thematisieren, vor allem aber den Erfahrungsaustausch fördern: Das sind die Ziele der 25. Fachtagung der Medianklinik Bad Lausick. Die Veranstaltung am 10. November widmet sich der kardiologischen Rehabilitation und der Behandlung von Diabetes und Herzschwäche. Dazu werden niedergelassene Ärzte aus der Leipziger Region, Assistenzärzte und Vertreter von Krankenhäusern und Krankenkassen erwartet.

„Dieser Erfahrungsaustausch ist sehr wichtig, denn wir betreuen die Patienten gemeinsam“, sagt Dr. Inge Scherwinski, die die Kardiologie der Medianklinik leitet. „Wir als Rehaklinik sind die Schnittstelle zwischen dem Krankenhaus und der Nachbehandlung vor Ort in den Praxen.“ Immerhin kämen inzwischen 85 Prozent der Herz-Kreislauf-Patienten, die die Medianklinik betreue, unmittelbar nach Herzoperationen oder einem Herzinfarkt nach Bad Lausick. Ein enges, abgestimmtes Zusammenwirken zwischen Krankenhaus, Reha und Praxisärzten sei deshalb unerlässlich.

Therapie von chronischer Herzschwäche

Der regionalen Verankerung trägt die Auswahl der Referenten Rechnung. Dr. Anke Tönjes, Privatdozentin für Endokrinologie an der Leipziger Universitätsklinik, gibt eine aktuelle Übersicht über Therapien von Diabetes mellitus, landläufig Zuckerkrankheit genannt. Über die Therapie der chronischen Herzinsuffizienz, einer Herzschwäche, spricht Dr. Ayham Al-Zoebi, Kardiologe in Wermsdorf. Inge Scherwinski wertet eine zehnjährige Statistik medizinischer Notfälle in der kardiologischen Rehabilitation aus. Um die Abrechnung von Leistungen mit den Kassen geht es im Vortrag von Dr. Tatiana Slezakova, Kardiologin an der Medianklinik.

Bad Lausicker Medianklinik richtet Tagung aus

„Unsere Bad Lausicker Tagung ist etabliert. Im Gespräch zu bleiben, ist unerlässlich“, sagt Klinik-Leiterin Birgid Gebler. Initiiert wurde dieser Austausch von Professor Dr. Burkhard Wedler, Chefarzt der Kardiologie in Bad Lausick bis 2005. Von Anfang an eingebunden war als Oberärztin Inge Scherwinski, die die Tagung als Teamarbeit bezeichnet. „Dass eine Klinik als Ausrichter fungiert, ist durchaus etwas Besonderes“, sagt sie. Sie werde auch als berufliche Weiterbildung gern genutzt, so etwa von Assistenz- und Stationsärzten aus dem eigenen Haus.

Von Ekkehard Schulreich