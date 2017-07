Es grünt so grün im Gnandsteiner Dorfteich: Weil das Gewässer zuzuwachsen drohte und nicht mehr als Löschwasser-Reservoir nutzbar war, zog die Stadt Kohren-Sahlis die Notbremse. Per Amphibienfahrzeug lässt sie den Bewuchs herausholen. Was danach aus dem Teich wird, soll mit allen Verantwortlichen diskutiert werden.