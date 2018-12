Frohburg/Jahnshain

Zu einem „Multiplen Haus“ könnte sich die alte Dorfschule in Jahnshain wandeln. Das Gebäude könnte so einer neuen Nutzung zugeführt werden – eine Nutzung, die exakt auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt ist. Im Auftrag des Landkreises Leipzig und gestützt auf die Demografie-Richtlinie der sächsischen Staatskanzlei hat das Büro rb architekten aus Leipzig in den vergangenen acht Monaten untersucht, ob ein solches Konzept tragfähig ist und wie es aussehen könnte.

Dabei wurden nicht nur der Bürgerverein JaLiMeu, der in den Ortsteilen Jahnshain, Meusdorf und Linda aktiv ist, und die Stadtverwaltung Frohburg eingezogen. Auf mehreren Veranstaltungen konnten auch die Menschen vor Ort ihre Wünsche und Ideen einbringen.

Regionale Dienstleister zeigen Interesse

Auf einer Abschluss-Runde in Jahnshain wurden kürzlich Ergebnisse vorgestellt. Dabei zeigte sich, dass nicht nur die Jahnshainer selbst sich Angebote direkt vor Ort wünschen, beispielsweise eine regelmäßige Arzt-Sprechstunde, Bürgerservice und Freizeitaktivitäten, sondern dass verschiedene regionale Dienstleister ein solches Multiples Haus interessanten finden, da sie hier professionell nutzbare Arbeitsräume hätten.

„Wir sehen großes Potenzial in Jahnshain und der alten Dorfschule“, sagt Architektin Jana Reichenbach-Behnisch. „Durch die zentrale Lage im Ort, das hohe Identifikationspotenzial der Bewohner mit dem Gebäude, durch den aktiven Bürgerverein und die Kombinationsmöglichkeit mit einer altersgerechten Wohnnutzung im ehemaligen Gasthof gegenüber sind alle Voraussetzungen erfüllt, um mit Unterstützung der Verwaltung einen großen Schritt in Richtung Daseinsvorsorge im südlichsten Zipfel der Gemeinde Frohburg und des Landkreises Leipzig zu gehen.“

Erneuter Antrag wird erwägt

Die Wirtschaftlichkeitsprognose für ein Multiples Haus in der alten Dorfschule, der als Grundlage die Kostenaufstellung aus dem Multiplen Haus in Böhlitz diene, zeige die Möglichkeiten der Preisgestaltung für ein Nutzungsentgelt auf – unter Berücksichtigung verschiedener Finanzierungsmodelle, je nach Auslastungsgrad und Raumkonzept, so Reichenbach-Behnisch.

Um sich hier weiter fokussieren zu können, schlug Gesine Sommer, Leiterin der Stabsstelle des Landrates, vor, erneut einen Antrag bei der Demografie-Richtlinie zu stellen für eine zweite Projektstufe und zur Konkretisierung und Weiterführung der Konzept-Ergebnisse. Die Eigenmittel hierfür werde die Stadt Frohburg übernehmen, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW).

Bürgerverein will Nutzungskonzept vertiefen

Die Beantragung kann erst im September 2019 erfolgen. Bis dahin will der Bürgerverein an der Weiterentwicklung eines Nutzungskonzeptes arbeiten. Unter anderem soll ein Aufmaß des Gebäudes erstellt werden. „Der Wunsch des Bürgervereins war und ist es, den Leerstand in der Dorfmitte zu beseitigen und funktionierende Nutzungen für „mehr Leben im Dorf“ zu finden“, sagt Ilke Schulz vom Verein. „Wir schauen, welche nächsten Schritte zeitnah umsetzbar sind, und freuen uns über die Unterstützung.“

Die vollständigen Diskussionsergebnisse der Projektbegleitung sowie das Praxiskonzept „Alte Dorfschule m.H. in Jahnshain - Aufbau eines Netzwerkes im Kohrener Land“ mit Wirtschaftlichkeitsprognose sollen der Stabsstelle des Landrates in Form einer Broschüre noch im Dezember übergeben und dann über die Internetseiten des Landkreises zugänglich gemacht werden.

Von Ekkehard Schulreich