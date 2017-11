Alter Bauhof ade: Geithainer DRK schafft Platz für barrierefreies Wohnen

Geithain. Der alte Geithainer Bauhof im Hintergrund der Dresdner Straße ist Geschichte: Der Geithainer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes lässt das Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft seiner Geschäftsstelle jetzt durch das Frohburger Unternehmen Rank abreißen. Der Bauhof hatte bereits vor einem Jahr die marode Immobilie verlassen, nachdem die Stadt an der Straße der Deutschen Einheit eine Gewerbefläche samt einer Halle hatte kaufen können. Dort verbesserten sich die Bedingungen für die Bauhof-Mitarbeiter und die Unterbringung der Technik maßgeblich. Das DRK zeigte an der leer gezogenen Immobilie Interesse und kaufte sie für 62 000 Euro von der Kommune.

„Wir machen jetzt erst einmal den Abriss. Die Details einer Neubebauung sind noch in der Planung“, sagt Kreisgeschäftsführerin Heidrun Naumann. Fakt sei: Das DRK werde das Areal für eine Erweiterung nutzen. Man benötige zum einen dringend zusätzlichen Platz, um weitere Autos des Fahrdienstes unterzubringen. Zum zweiten aber wolle man barrierefreien Wohnraum schaffen. „Der Bedarf dafür ist auf alle Fälle da“, sagt Naumann. Man denke dabei an ältere wie behinderte Menschen gleichermaßen. Der Bedarf sei zweifelsohne vorhanden, und eine solche Investition runde die vielfältigen Angebote ab, die das DRK in der Stadt und in der Region bereit halte.

Von es