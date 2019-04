Colditz

Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Lieber ins Boot steigen. Am besten, wenn Randy Zyma drin sitzt. Mit seinen 38 Jahren strahlt der füllige Häuptling der Kanuten eine Ruhe aus, die ansteckend ist. Zyma, Tankwart im wahren Leben, hat die seltene Gabe, mit allen zu können – dem kleinen Mann und dem hohen Minister. Der sportive Familienvater, der sich sogar mal fürs Bürgermeisteramt bewarb, hatte bereits viele im Boot.

Nun geselle auch ich mich dazu und erfahre als Faustregel Nummer 1: „Wir rudern nicht! Ruderer rudern. Wir paddeln! Ruderer fahren rückwärts, Kanuten vorwärts! Wir sehen die Kneipe kommen, Ruderer sehen die Kneipe gehen.“ Hanno Jerke, rechte Hand von Hausmeister Dieter Büttner und selbst begeisterter Wasserwanderer, meldet sich zu Wort: „ Randy, das klingt ja, als ob wir hier nur bechern.“ Nein, hier wird nicht getrunken. Das kann ich bezeugen. Großes Indianer-Ehrenwort. Wenn gebechert wird, dann nur Kaffee. Und das, obwohl Randy verrät, wie sie damals war, die Jungfernfahrt, als Rotzer: „Links einsteigen, rechts rausfallen.“

Im Kanadier kann man sitzen und knien

Kein Wunder: Kanus sind eine wacklige Angelegenheit. Wer wüsste das besser als Randy. Weil er selbst stabil gebaut ist, fühlt er sich besonders in Rennbooten eingezwängt wie in einer Dachrinne. Wer in der Schule kippele, der falle vom Stuhl. Wer im Kanu träume, falle in die Mulde: „Erst letztens winkte ein Junge seinen Großeltern, platsch, lag er im Wasser.“ Wer nicht hört ...

Nun aber Butter bei die Fische. Randy sucht uns beiden einen Vierer-Canadier aus. Im Unterschied zum Kajak, in dem nur gesessen wird, könne man im Canadier auch knien. So wie einst dessen Erfinder, die nordamerikanischen Indianer. „Keine Angst, wir machen es im Sitzen“, sagt Randy. Ich atme auf. Als einstiger Kicker steht man mit dem Knie ohnehin auf Kriegsfuß. Und Randy hat noch eine gute Nachricht: „Wir nehmen kein Rennboot, sondern ein Wanderboot. Das ist breiter und kippt nicht so schnell um.“

Gesteuert wird mit der Pinne

Außerdem sei so ein Wander-Canadier aus PVC gerade bei Sandbänken wesentlich robuster als das dünnwandige, leichte Rennboot. „Hier guck’, siehst du die Pinne?“, fragt Randy und deutet in den Bug hinein. „Die Pinne dient der Steuerung. Wenn du lenken willst, musst du den Fuß bewegen.“ Er sage es nur, damit ich es mal gehört hätte. Ich müsse nachher nur paddeln, um alles weitere kümmere er sich. „Fass’ mal mit an“, drückt Randy aufs Tempo. Das Kanu ist nicht leicht. Genau mittig wird es auf den Bootswagen gesetzt. Das Wägelchen ist Marke Eigenbau. Es besteht aus einer Achse mit zwei Rädern, die zu einem Kinderwagen gehörten.

Zur Galerie Nicht nur in und rund um Leipzig kann man Wassersport treiben – auch auf der Mulde geht das

Jetzt rollen wir das Boot über eine Schräge nach unten zum Ufer. Aus der Ferne gibt mir Hanno noch mit auf den Weg, ja kraftvoll zu paddeln: „Nicht, dass ihr einen Walzer tanzt!“ Doch ehe ich groß zum Nachdenken komme, hat Randy das Boot schon eingedreht und reicht mir zum Einstieg die Hand. Willkommen in der Nussschale! Jeder Schritt an Bord fühlt sich an, als hätte man 3,8 auf dem Kessel. Doch sobald man sitzt, geht es. Also dann volle Kraft voraus.

Schwemmgut: vom Fußball bis zum Einkaufswagen

Ich steche mit dem Paddel nur links ein. Was Randy macht, sehe ich nicht. Er sitzt hinter mir und scheint alle Hände voll zu tun zu haben. Ich drücke mit der Rechten von oben gegen den Knauf, mit der Linken arbeite ich nach hinten. „Das Paddel möglichst weit vorn und nah am Boot einsetzen“, sagt Randy. Es reiche, wenn das Blatt nur zu zwei Dritteln im Wasser sei und ich bis auf Höhe Hüfte durchziehe. Randy ist voll des Lobes, spricht mir Mut zu, behauptet gar, ich sei der entscheidende Mann, weil ich vorne sitze und die Schlagfrequenz vorgebe.

Es geht schnell voran. Viel schneller jedenfalls als im schwerfälligen Boot damals mit Mutter, Vater und Geschwistern, in der Kindheit, auf dem Auensee. Jetzt habe ich auch ein Auge für die Naturschönheiten. Vorn, auf dem Berg, grüßt der Heimatturm. „Wenn die Gaststätte offen ist, wird die Fahne gehisst“, sagt Randy. Ah, ja, das muss die Kneipe sein, die die Kanuten schon von weitem sehen und an der die Ruderer immer vorbeifahren.

Ein Fußball treibt an uns vorbei. Wenn es danach ginge, könne er ein halbes Fundbüro aufmachen, lacht Randy. Was er und seine Vereinskollegen nicht alles schon aus der Mulde gefischt hätten: Fahrräder, Verkehrsschilder, Einkaufswagen. Die Insel auf Höhe der Pegelstelle rückt immer näher. Sie war durch frühere Fluten entstanden und dient Jugendgruppen als willkommener Tummelplatz: „Von dort aus gehen wir ab und an baden.“ Baden? In der Dreckbrühe? „Beim Achter-Canadier steht der Steuermann wie der Gondoliere in Venedig hinten auf dem Boot. Wenn die Mannschaft gewonnen hat, geht der im Ziel von ganz alleine baden“, sagt Randy.

Schwimmwesten bis zur AK 12 Pflicht

Durch das Wehr bei Colditz werde die Mulde leicht angestaut und verliere auf Höhe der ohnehin mit Bäumen bestandenen Promenade an Speed: „Anders sieht es auf freier Strecke vor Lastau aus. Wenn du auf dem Kilometer Gegenwind hast, schlagen die Wellen fast einen halben Meter hoch. Dann ist das wie auf hoher See“, weiß Randy. Doch so weit lassen wir es nicht kommen. Es bleibt bei einer gemütlichen Tour ganz nach dem Motto: Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön.

Wir erreichen das Festland doch tatsächlich trockenen Fußes. Und: Keine Spur von Tennisarm. Vielleicht auch deshalb, weil mir Randy unterwegs den Tipp gab, den Schlagarm zu wechseln, um am nächsten Morgen nicht mit Muskelkater aufzuwachen: „Du musst doch noch den Stift halten können, nicht, dass ich Ärger mit der Volkszeitung kriege.“ Am Ufer üben wir noch das Anlegen von Schwimmwesten: Bis zur AK 12 ist das Tragen der orangenen Monster absolute Pflicht, sagt Randy. Sollte das Wasser kälter als acht Grad sein, sind sie auch für alle anderen obligatorisch. „Hast du ein Glück, dass ich heute das Thermometer vergessen habe.“

Der Verein Als 2001 der damalige Herbergsvater Dieter Fischer gemeinsam mit Achim Münther, einst Zeltplatzbetreiber, die Idee hatte, einen Kanuverein zu gründen, war Colditz noch ein weißer Fleck auf der Landkarte der Wasserwanderer. Boote waren bis dahin an Colditz nur vorbeigefahren – es gab weder Steg noch Bootshaus. Die einst jugendlichen Jano Baumeyer, Martin Opitz, Jörg Börner, Randy Zyma, Morris Uhlig, Markus und Lucien Haubenreißer fanden ausgerechnet als Gespenster in die Kajaks und Canadier. Bis dahin traten sie bei Nachtwanderungen der Jugendherbergsgruppen noch als Geister auf. Doch irgendwann war der „Spuk“ vorbei, und sie verschrieben sich ganz dem Wasserwandern. Die ersten Boote, die sie von der DHfK Leipzig und aus Geringswalde geschenkt bekamen, wurden in der Garage von Vater Gerd Baumeyer untergestellt – von dort aus huckten sie die Kanus über den alten Mühlgraben und die Gärten in Richtung Mulde. Anfangs dienten Europaletten als Einstiegshilfe. Mit Trockenübungen in einem Gartenstuhl brachte ihnen Trainer Erhard Helm das Paddeln bei. Im August 2002 saß niemand mehr auf dem Trockenen. Zum Glück hatten die Kanuten zwei Tage vor der Jahrhundertflut einen höher gelegenen Container bezogen. Somit blieben größere Schäden aus. In unzähligen Arbeitseinsätzen brachten die Kanuten ihr Bootshaus auf Vordermann, bauten Tore ein, zimmerten Regale und richteten einen Vereinsraum her. Zudem sorgten sie in Lastau, am Bootshaus und an der Eule für Stege. Ab 2004 beteiligten sich die Colditzer regelmäßig mit eigenen Sportlern an Regatten, drei Jahre später veranstalteten sie sogar selber welche. In diesem Jahr gibt es bereits die 13. Sprintregatta – am 15. September. Erfolgreiche Mitglieder des Colditzer Kanu- und Sportvereins sind etwa Markus Kurpjuwait (24), Benjamin Kästner (16) und Carolin Jenzig (10). Mit zehn Mitgliedern ging es damals los, inzwischen sind es viermal so viele. Jedes Jahr gibt es Anfang April das Anpaddeln sowie Mitte/Ende Oktober das Abpaddeln. Highlights im Vereinsleben sind die Birkenfestregatta, die Mondscheinfahrt zur Mittsommernacht, die Sommertour und das Sommercamp.

Anpaddeln Am Sonnabend, 6. April, 9 Uhr, bittet der Colditzer Kanu- und Sportverein zum Arbeitseinsatz auf das Vereinsgelände am Furtweg 10a. Unter anderem sollen Bänke aufgebaut, der Rasen gemäht und die Boote repariert werden. Direkt anschließend, gegen 12.30 Uhr, beginnen die Vorbereitungen fürs große Anpaddeln. Mitglieder, Freunde und alle, die es werden wollen, können sich für eines von etwa 70 zur Verfügung stehenden Booten vormerken lassen. Diese werden dann in Regie des Vereines per Hänger nach Rochlitz transportiert (Unkostenbeitrag acht Euro pro Person), wo die Boote gegen 14 Uhr unterhalb der Porphyrbrücke zu Wasser gelassen werden sollen. Dorthin sind auch alle diejenigen eingeladen, die ein eigenes Boot besitzen und sich der Tour des Colditzer Kanu- und Sportvereins anschließen möchten. Wer will, kann sich vorher in die Geheimnisse des Paddelns einführen lassen. Wer kein Kanu mag, kann auch ein Schlauchboot nehmen. Es handelt sich um ein organisiertes Paddeln von Rochlitz bis Colditz. Die Teilnehmer werden auf der 14 Kilometer langen Strecke stromabwärts (Dauer etwa drei Stunden/Umtragen nach rund zehn Kilometern in Lastau) von erfahrenen Vereinsmitgliedern begleitet. Einer von ihnen paddelt vorne weg, ein anderer fungiert als „Besenfahrzeug“. Schwimmwesten und Paddel (solange der Vorrat reicht) werden im Colditzer Bootshaus ausgegeben und ebenfalls vom Verein nach Rochlitz gebracht. Interessierte Teilnehmer können gleich um die Ecke den Bus der Linie 620 (Regionalbus Leipzig) ab Colditz/Sportplatz (13.34 Uhr) nehmen und wären somit beizeiten in Rochlitz. Kontakt zum Verein Randy Zyma, Vereinsvorsitzender, Telefon 0174/3804161 oder unter info@cksv.de

Von Haig Latchinian