Frohburg/Elbisbach

Als Wolfgang Schwarze nach Elbisbach kam, waren fast sieben Jahrzehnte vergangen, seit die ersten „Maiden“ in den Arvedshof einzogen. Therese Roßbach, Witwe des prominenten Leipziger Architekten Arwed Roßbach, hatte 1906 in dem Gut des Dorfes eine Wirtschaftliche Frauenschule errichtet. Schwarze war Generationen später Lehrling im Meliorationsbau. 1973 wurde das Anwesen mit der markanten Villa dem gleichnamigen VEB zugeschlagen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war der Hof nun eine Männerdomäne.

Wolfgang Schwarze hat Platz genommen im Sitznischen-Portal der Villa. Quelle: Ekkehard Schulreich

Der heute 64-Jährige, der als Lehrausbilder nach dem Ende der DDR das Ende der Schule und den scheinbar unaufhaltsamen Verfall der geschichtsträchtigen Immobilie erlebte, ist heute glücklich, dass sich in buchstäblich letzter Minute doch noch einer fand, der diesen Niedergang stoppte.

Neuer Investor in letzter Minute

Rainer Kuchenbrod, der die Sanierung des Gutes angeht, zählt gern auf ihn, denn Schwarze kennt den Arvedshof wie kaum ein anderer. Schließlich ist er ein entscheidendes Stück des eigenen Lebens. „All die Jahre, da alles leer stand, die Eigentümer wechselten, hab ich mich ein bisschen gekümmert“, sagt er. Und räumt ein: „Eigentlich hatte ich es abgeschrieben.“

Geboren in Oschatz, hatte Wolfgang Schwarze im nordsächsischen Trossin gelernt, ehe die Berufsschule der Meliorationsbauer nach Elbisbach verlegt wurde. Meliorationstechniker und -facharbeiter wurden hier ab 1973 ausgebildet.

Lehrmeister im Arvedshof

Die Absolventen legten nicht nur nasse Wiesen trocken; sie sorgten ebenso für die Bewässerung von Feldern, bauten Wasserspeicher, Vorfluter, bahnten Wirtschaftswege, kamen bei der Rekultivierung ausgekohlter Tagebau-Flächen zum Einsatz. Schwarze schlug der Liebe wegen in Elbisbach Wurzeln, wurde Lehrmeister. „Ich bildete an allem aus, was einen Motor und Räder hatte“, blickt er zurück. Nach der Theorie „haben wir die Gummistiefel angezogen und sind raus gegangen auf die Baustellen“.

Für jeweils 70, 80 junge Kerle aus den Bezirken Leipzig, Halle und Karl-Marx-Stadt (heute wieder Chemnitz) wurde Elbisbach eine Heimat auf Zeit. Mitte der achtziger Jahre wurden in Elbisbach - im Zuge der internationalistischen Hilfe, wie es hieß - junge Männer aus Sambia zu Technologen ausgebildet. Die nahm Schwarze unter seine Fittiche.

Mädchenbrigade aus Colditz kam nicht oft zur Disco

In der Villa waren die Küche und Büros eingerichtet. Im Seitengebäude lagen über den Werkstätten die Internatszimmer. Hinter dem Park mit seinem Volleyballplatz stand ein Haus mit Unterrichtsräumen - in dem nach 1990 Asylbewerber untergebracht waren.

„Gegenüber vom Hof war Paulins Kneipe mit der besten Soljanka. Und in Hopfgarten gab es Schaschlik, da sind wir gependelt. Das Einzige, was fehlte, waren Mädels“, sagt Schwarze mit Augenzwinkern. Über die FDJ holte man mal eine Mädchenbrigade aus dem Colditzer Porzellanwerk zur Disko ins Dorf, aber das funktionierte längerfristig nicht: „Die Meli war ein bisschen verrufen.“

Da war der Arvedshofs in Elbisbach noch der Arvedshof. Quelle: Archiv Wolfgang Schwarze

Dass er sich im Arvedshof – der damals nicht so hieß, sondern nach dem revolutionären Schriftsteller Ludwig Renn benannt war – auf geschichtsträchtigem Terrain bewegte, sei ihm bewusst gewesen, sagt Schwarze: „Ich hatte durchaus ein bisschen Ehrfurcht vor dem Gebäude.“

Andere hatten das nicht, zerschossen beim Fußball die Bleiverglasung, so dass der Hausmeister Klarglas einsetzen musste. „Die Einheimischen, die haben beim Frühstück oft angefangen zu erzählen: Ja, früher… Da habe ich interessiert zugehört.“ Gehört aber auch auf die mundartliche Übersetzung: „Bei uns hieß das Arbeetshof!“

Hier hatte bereits das Volkseigene Gut Kohren-Sahlis Besitz ergriffen. Das VEG zog sich nach dem Einzug der „Melis“ zurück. Quelle: Archiv Wolfgang Schwarze

1990 waren der VEB und seine Berufsschule schlagartig am Ende. Wer von den Lehrkräften den Mumm hatte, setzte sich ab. Ein Bildungsträger vom Bodensee nutzte das Haus zwei Jahre als Akademie. Danach war der Niedergang mit Händen zu greifen.

„Ich war da längst raus“, sagte Schwarze, der schließlich als Ausbilder beim TÜV Fuß fasste. Weil er aber nur wenige Meter vom Arvedshof entfernt wohnt, behielt er immer im Auge, was sich auf dem Arvedshof tat.

Erinnerungsort an die Berufsschulzeit

Der Landkreis als Eigentümer versuchte die Immobilie zu verkaufen; Glück hatte er damit lange Zeit nicht. Schwarze versuchte derweil, den Vandalismus auf dem Gelände einzudämmen, und er versuchte zur Geschichte zu recherchieren. Wenn er davon zum Beispiel in Seniorenrunden erzählt, stößt er prompt auf offene Ohren.

Er nahm Kontakt auf zum Reifensteiner Verband, dem die ursprüngliche Schule angeschlossen war. Vielleicht, sagt er, gelinge es sogar, nach Abschluss der laufenden Sanierung in Elbisbach einen kleinen Erinnerungsort zu schaffen: an die Rossbach'sche Schule und an den Verband, der sich für die Unterrichtung von Mädchen und Frauen engagierte.

Von Ekkehard Schulreich