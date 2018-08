Bad Lausick

Wenn die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain GmbH im kommenden Jahr in der Auenstraße im Bad Lausicker Kurviertel Trinkwasser- und Abwasserstränge erneuern, möchte die Stadtverwaltung mit dem Straßenbau nachziehen. Dabei soll die Straße eine Umgestaltung erfahren und zum verkehrsberuhigten Bereich werden. Das heißt, die heutige Trennung in Fahrbahn und Gehweg entfällt. Für Autofahrer gilt künftig Schrittgeschwindigkeit.

Interessenten können sich Pläne anschauen

Die Ausbau-Planung liegt bis 9. August im Bad Lausicker Rathaus für alle Interessenten zur Einsichtnahme aus. Danach befasst sich der Technische Ausschuss mit möglichen Hinweisen. Stimmt er zu, werden die Entwurfsplanung komplettiert und Fördermittel beantragt.

„Die Auenstraße gehört zu den ältesten Straßenzügen im Stadtgebiet. Wenn die Wasserwerke ihr Bauvorhaben abgeschlossen haben, dürfte von der alten Fahrbahn nicht mehr viel übrig sein“, sagt Andreas Dathe vom Bauamt der Stadt. Deshalb habe man sich entschlossen, eine Neugestaltung der Straße möglichst unmittelbar anzuschließen.

Auch ein Stück Lindenstraße einbezogen

Es geht nicht nur um rund 250 Meter Auenstraße zwischen Wiesen- und Lindenstraße, sondern auch um ein Stück Lindenstraße bis zum Schwanenteich, das bereits 2017 überplant wurde. Die neue Straße erhält eine Asphaltbahn und, optisch durch Pflasterung abgesetzt, einen Streifen für Fußgänger und Radfahrer – was nichts daran ändert, dass verkehrsrechtlich Fußgänger ohnehin Vorrang vor Autos haben.

Bäume werden gefällt

Die in die Jahre gekommenen Alleebäume werden gefällt. Auf der Südseite entsteht ein Grünzug mit neuen Bäumen. Auf der Nordseite werden zwischen den Grundstückszufahrten Parkflächen eingerichtet. „Der Technische Ausschuss hat sich bereits dazu bekannt, die Bäume wegzunehmen. Neu gepflanzt werden beinahe ebenso viele“, so Dathe. Bäume, die hier keinen Platz fänden, kämen anderenorts im Stadtgebiet in die Erde.

Stadt hofft auf Förderung

Die Kosten für den Straßenbau sind auf 128 000 Euro veranschlagt. Die Kommune hofft auf eine Förderung von 70 Prozent und hat die nötigen Eigenmittel bereits in die Finanzplanung aufgenommen. „Ist der Antrag gestellt, kommt es darauf an, dass Sachsen die Förderung auch zahlt – und wann.“ Ohne Förderung könne man den Ausbau nicht stemmen, so Dathe. Komme es zu Verzögerungen, müsse das Vorhaben unter Umständen ein Stück nach hinten rücken.

Von Ekkehard Schulreich