Geithain

Beste Aussichten von Geithains Südbalkon: Wer am 15. September an der 25. LVZ-Wanderung teilnimmt, betritt einen von der Autobahn 72 durchschnittenen Landstrich. Eingebüßt hat er durch den Bau der meist tief eingeschnittenen Trasse allerdings kaum. Die Jubiläumstour bietet nicht nur schöne Ausblicke weit ins Land. Stationen unterwegs sind der Geithainer Pulverturm und das Dörfchen Bruchheim. Das abschließende Wanderfest, zu dem auch all jene willkommen sind, die nicht gut zu Fuß sind, findet auf dem Hof des Wickershainer Landwirtschaftsbetriebes Barthel & Landwehr statt – mit Blasmusik vom Geithainer Musikverein, einem kleinen Markt regionaler Anbieter und Gastronomie, um die sich die Geithainer Feuerwehr kümmert.

Sie gibt es seit einem Vierteljahrhundert mit Erfolg, die Wanderung der LVZ – denn mehrere Hundert Leser und Freunde der Zeitung machen sich seither Jahr für Jahr gemeinsam auf die Sohlen. Dass die 1994 von der Geithainer Redaktion initiierte, unspektakulär-bodenständige Veranstaltung – die Leipziger Volkszeitung feierte seinerzeit ihren 100. Geburtstag – im Wortsinn so etwas wie ein Selbstläufer wurde, daran haben all diejenigen maßgeblichen Anteil, die die Wanderung unterstützen. Dazu zählen unter anderem der Tourismusverein Borna und Kohrener Land, das Bad Lausicker Kur- und Freizeitbad „Riff“, die ehrenamtlichen Wanderführer, viele Helfer unterwegs. Ging es vor 25 Jahren rund um Gnandstein, ist diesmal die einstige Kreisstadt Geithain Gastgeber.

Zwölf Kilometer durch die Geithainer Region

Gestartet wird am Geithainer Freibad, wo ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die zwölf Kilometer lange Tour führt die Teilnehmer zuerst zum Pulverturm, Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung, den der Bildungsträger FAW aus seinem Dornröschenschlaf holte. Durch den Tierpark geht es danach zum Zollhaus neben dem Stadttor. Hier auf der Terrasse unter den Parkbäumen findet die obligatorische Frühstücksrast samt Wandergebäck statt.

Das Logo zur 25. LVZ-Wanderung in Geithain. Quelle: LVZ

Rast bei Geithainer Landwirtschaftsgesellschaft

Dann aber gilt es, kräftig auszuschreiten: durch das Altdorf Richtung Syhra und Autobahn, jenseits der Trasse auf dem Höhenrücken mit Fernsicht Bruchheim zu. Unterwegs sorgen die Oldtimerfreunde Kohren-Sahlis für einen kurzweiligen Stopp. In Bruchheim gibt es eine Verschnaufpause bei der Geithainer Landwirtschaftsgesellschaft, ehe die letzte Etappe über die offene Feldflur, nahe der Eulaquelle vorbei, nach und durch Wickershain führt. Auf dem Hof und in der Scheune von Barthel & Landwehr wird ab Mittag gefeiert. Milch, Wurst, Säfte aus der Region gibt es, Informationsstände, ein Glücksrad und die Auflösung des Wanderquiz’ - alles eingebettet in beste Blasmusik und flankiert von gastronomischen Offerten.

Geithain zeigt sich von seiner beste Seite

„Die Wanderung ist eine schöne Werbung für unsere Stadt“, sagt Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Geithain habe viel zu bieten. Die Wanderung, die stets Hunderte Teilnehmer mobilisiere, sei eine gute Gelegenheit zu zeigen, warum sich ein Besuch Geithains auf jeden Fall lohne. „Deshalb unterstützen wir die Veranstaltung gern und werden uns von unserer besten Seite zeigen.“

Jetzt anmelden und Plätze sichern

Wer an diesem 15. September mit von der Partie sein möchte, meldet sich bis zum 10. September an unter der Telefonnummer 03433/270721. Dann erfährt jeder die Startzeit seiner Wandergruppe. Erwachsene zahlen einen Unkostenbeitrag von drei Euro, Kinder bis 15 Jahre von einem Euro.

Darüber hinaus interessiert die Veranstalter: Gibt es Leser, die bei (fast) allen Wanderungen dabei waren? Was reizt sie daran, mitzuwandern? Bitte melden per Telefon (03433/270752) oder Mail (e.schulreich@lvz.de).

Von Ekkehard Schulreich