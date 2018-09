Frohburg

Die Motoren dröhnen auf dem abgesperrten Straßenkurs vor den Toren von Frohburg. Das 56. Internationale ADAC-Dreieckrennen hat begonnen. Den ersten Rennerfolg sicherte mit dem Schleizer Thomas Walther ein langjähriger Fahrer vom gastgebenden Verein MSC Frohburger Dreieck.

Mehr als 250 Zweirad-Piloten sind für dieses Wochenende angemeldet. Nach einer Fahrer-Präsentation auf dem Frohburger Markt am Freitagabend füllte sich das Fahrerlager am Sonnabend – mit Sportlern, aber auch Hunderten Zuschauern. Die verfolgten zudem an der Strecke die Trainingsrunden. Auch die Qualifyings sind Geschichte. Nicht alle Akteure überstanden die erste Praxis ohne Blessuren.

Und schließlich sind die ersten drei Rennläufe ausgetragen worden. Dabei konnte sich Thomas Walther (Yamaha) gleich zum Auftakt in der Klasse Supersport/STK 600/Moto2n vor Manou Antweiler (MV Agusta) durchsetzen. Im Anschluss triumphierte Stefano Bonetti (Paton) in der Kategorie Frohburg Twins vor Nico Kehrer (MZ Scorpion).

Zuvor hatte im Qualifying zum Finale der International Road Racing Championship (IRRC), dem Höhepunkt in Frohburg, der schon feststehende Superbike-Meister Danny Webb seinem Verfolger und Lokalmatador Didier Grams (beide BMW) 0,5 Sekunden abgenommen. In den letzten zwei Läufen am Sonntag (11.15 und 16.30 Uhr) will der Deutsche aber Platz zwei behaupten vorm Finnen Erno Kostamo (BMW). Bei der IRRC-Supersport steht Thomas Walther nach zehn der zwölf Läufe auf Rang drei – und greift nun nach Silber (10.30 und 15.45 Uhr). Er hat fünf Zähler Rückstand auf Laurent Hoffmann (Kawasaki). Nicht mehr einzuholen ist Matthieu Lagrive (Yamaha).

Von LVZ