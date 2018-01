Ausbau der Kreisstraße: Oberhainer haben das Warten satt

Penig/Langenleuba-Oberhain. Spricht man in Langenleuba-Oberhain dieser Tage das Thema Straßenbau an, lassen die Leute die Zurückhaltung fahren: Dass der Landkreis Mittelsachsen den seit Jahren diskutierten Ausbau der Kreisstraße nun doch nicht 2018 beginnt und die Stadt Penig und der Ortschaftsrat das befürworten, trifft auf harsche Kritik.

„Bis wir mal dran sind, das dauert. Dass wir das noch erleben, ich glaub nicht mehr dran“, sagte am Freitagvormittag eine ältere Frau vor der Bäckerei. Dabei sei der Zustand der Straße seit Jahren katastrophal, der Verkehr eine Gefahr für die Fußgänger, die über weite Strecken keinen Gehweg hätten. „Beschissen ist das“, nahm ein alter Mann kein Blatt vor den Mund. Für elementare Dinge sei in den Dörfern kein Geld da: „Aber im Kanonenverkaufen, da ist Deutschland Weltmeister.“ Dass die Verantwortlichen den Beginn des Straßenausbaus kurzfristig auf 2019 hinausschieben, missfiel auch dieser Oberhainerin: „Viele Ältere gehen zum Bäcker, kaufen ein, wenn der Fleischerwagen da ist.“ Für die sei es höchst gefährlich, sich die marode, auch an den Rändern kaputte Straße mit den Autos teilen zu müssen – gar nicht zu reden von den Schulkindern.

„Ende nächsten Jahres sind wir ja wieder plangleich mit dem, was wir eigentlich 2018 vorhatten“, sagte der Peniger Bürgermeister Thomas Eulenberger (CDU). Noch im Dezember hatte er sich überzeugt gezeigt, dass der Landkreis 2018 in Oberhain endlich loslegt und die Kommune mit Gehwegbau und Straßenlicht mitzieht. Anfang Januar aber plädierte er plötzlich dafür, die Kreisstraße in Obergräfenhain vorzuziehen und abzuschließen. Schreibe man den Bau in Oberhain statt dessen im Herbst aus und lege im Frühjahr 2019 los, wäre das planerisch und finanziell vernünftiger. Eine Argumentation, der sich Mitte des Monats der Ortschaftsrat angeschlossen hatte.

Mancher in Oberhain fühlt sich jetzt hintergangen. Darüber hinaus zieht er die Dringlichkeit der Obergräfenhainer Maßnahme in Zweifel. Schließlich war erst im Februar 2008 – vor gerade zehn Jahren – die für 179 000 Euro inklusive EU-Förderung innerhalb von Obergräfenhain ausgebaut Fahrbahn durch den Landkreis Mittweida, das Straßenbauamt Chemnitz und die Stadt Penig abgenommen worden. Damals sei die Straße „nicht grundhaft ausgebaut, sondern durch eine Deckensanierung erneuert“ worden, hielt nun Cornelia Kluge von der Pressestelle des Landkreises dagegen. „Vorhandene Tragfähigkeitsprobleme im Baugrund“ habe man seinerzeit „nicht weiter berücksichtigt“. Neben der Sanierung der Verschleißschicht Fahrbahndecke müssten jetzt „im großen Umfang auch Untergrundstabilisierungen in der Ortslage durchgeführt werden“. Die 1,4 Kilometer lange Strecke 2018 auf einen Ritt auszubauen, sei besser als eine Splittung auf zwei Jahre.

Und Langenleuba-Oberhain? „2019 folgen zwei Bauabschnitte, um den Zeitverlust wieder aufzuholen. Die Maßnahme wird 2018 weiter vorbereitet, so dass wir im Frühjahr 2019 frühzeitig anfangen können“, so Kluge. Der Forderung von Bewohnern des Unterdorfes, dann wenigstens mit einem Mal die 2,4 Kilometer von der Thüringer Landesgrenze bis zur Dorfmitte zu stemmen, erteilte sie eine Absage. „Wir kommen von Niederhain her nur bis zu den Neuen Häusern“, bestätigte Thomas Eulenberger. Danach baue man einen Fußweg, müsse dafür noch Flächen erwerben: „Das vorzubereiten, dafür haben wir nun mehr Luft.“

Von Ekkehard Schulreich