Geithain. In der Kreativwerkstatt der Fortbildungsakademie der Wirtschaft in Geithain entstand ein Diorama vom Auszug der Ulanen aus der Stadt Ende des 19. Jahrhunderts. Am Dienstag ist es an das Heimatmuseum Geithain übergeben worden, dort bereichert es nun die Dauerausstellung. Es soll im Obergeschoss Platz in jenem Raum finden, der die Geschichte der Geithainer Ulanen erzählt. Als die am 1. April 1897 die Stadt gen Leipzig verließen, war das ein Ereignis. Festgehalten ist der Auszug der berittenen Soldaten durch das Stadttor auf einer historischen Ansichtskarte. Diese Szene stellt das Diorama nach.

Das Diorama mit dem Geithainer Stadttor. Quelle: Jens Paul Taubert

1867 entstanden in Sachsen zwei Ulanenregimenter. Das erste wurde in Oschatz gebildet, das zweite in Rochlitz. Sein Name war 2. königlich-sächsisches Ulanen Regiment Nr. 18 Geithain/Rochlitz. In Rochlitz selbst waren der Regimentsstab stationiert sowie die 1., 2., und 5. Eskadron. Die 3. und 4. Eskadron jedoch waren in Geithain untergebracht. Sowohl für Geithain als auch für Rochlitz bedeutete die Verlegung der Ulanen nach Leipzig schweren wirtschaftlichen Abbruch. Und gebrochen mag da auch manch Mädchenherz sein.

Öffnungszeiten des Heimatmuseums Geithain: Dienstag 10 - 17 Uhr, Mittwoch 9 - 14 Uhr, Donnerstag 10 - 17 Uhr, Freitag nach Anmeldung, Samstag 14 - 18 Uhr. Kontakt: Telefon 03 43 41 - 4 44 03, E-Mail heimatmuseum.geithain@googlemail.com oder über das Kultur- und Fremdenverkehrsamt, Telefon 03 43 41 - 466 150.

Von es und ie