Frohburg. Schwer verletzte sich am Sonnabend ein Mopedfahrer, der unschuldig in einen Unfall verwickelt wurde. Gegen 13 Uhr kam ein BMW mit Pferdeanhänger, in dem zwei Tiere standen, aus der Straße Am Gewerbegebiet. Die 33-jährige Fahrerin bog in Höhe der Froka GmbH nach links ab, hätte aber vorher den 18-jährigen Fahrer eines S 50, der auf der Streitwalder Straße stadtauswärts wollte, durchlassen müssen. Da sie dessen Vorfahrt missachtete, kam es zum Zusammenstoß von Auto und Moped. Die Höhe des Sachschadens war noch unbekannt.

Von HS