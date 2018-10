Bad Lausick

„Es gibt nicht Gutes, außer man tut es“. Manfred Hönig, Vorsitzender des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt Bad Lausick, zitierte Erich Kästner zur Festveranstaltung „25 Jahre Arbeiterwohlfahrt in Bad Lausick“. Viele, meinte Hönig, fragten sich bestimmt, wieso gebe es die Arbeiterwohlfahrt hier erst seit 1993? Durch die Nazis verboten, habe die AWO sich auch in der DDR nicht entwickeln können, so Hönig: „Erst durch die Wiedervereinigung konnte sich die Hilfsorganisation auch in den neuen Bundesländer entwickeln. Dazu brauchte es Menschen, die den Weg ebneten.“ Hönig nannte Gerald Lachmann, der sich für die Gründung der Arbeiterwohlfahrt in Grimma stark machte und der seit knapp 25 Jahren im Ortsverein aktiv ist. An der kleinen Jubiläumsfeier in der Sozialstation nahmen nicht nur die Mitglieder des Ortsverbandes und die betreuten Menschen teil, sondern auch Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos).

Inge Hardt und Rosemarie Kaden – die Frauen der ersten Stunde

Die Stadt Bad Lausick betrieb bis 1993 in der „Friedenseiche“ am Untermarkt einen Rentnerklub. Für diesen suchte sie einen Träger und Betreiber. Nach Verhandlungen mit der Stadt, die Lachmann als Geschäftsführer der AWO Mulde/Collm führte, wurde durch den Stadtrat beschlossen, den Treff der Arbeiterwohlfahrt zu übergeben. Zwei Frauen kümmerten sich maßgeblich darum, dass sich hier die Älteren gut aufgehoben sahen: „Inge Hardt, die über dem Klub wohnte, und Rosemarie Kaden. Beide setzten ihre ganze Kraft ein, einen interessanten Treffpunkt zu gestalten und bildeten so die Basis für unseren Ortsverein.“ Während Inge Hardt gesundheitlich stark angeschlagen ist, konnte Rosemarie Kaden mit feiern. Noch heute kümmert sie sich um den Seniorentreff, der sich längst am Markt befindet.

Mit Umzug in Rochlitzer Straße verbesserten sich die Bedingungen

„Pflegedienste, betrieben von der Arbeiterwohlfahrt, gab es in den Altbundesländern schon länger. Deshalb wurden hier in Bad Lausick Krankenschwestern angesprochen und Werbung für eine Sozialstation gemacht“, so Hönig weiter. In der äußeren Ecke des Seniorentreffs habe ein Schreibtisch als Büro der neuen Pflegestation gedient und das erste Dienstfahrzeug sei ein Fahrrad gewesen. Der Umzug in die Rochlitzer Straße verbesserte die Möglichkeiten erheblich. Aus den vier, fünf Beschäftigten der Anfangszeit seien heute 15 geworden – als Dienstfahrzeug dienen heute fünf PKW. „Unter Pflegedienstleiterin Frau Katrin Vierig verrichten die Mitarbeiter eine anspruchsvolle Arbeit. Dafür unser Dank.“

Pläne für die Zukunft der Arbeiterwohlfahrt

Am Ende wagte Manfred Hönig einen Blick in die Zukunft der AWO in Bad Lausick. „Wir möchten ein Objekt errichten, in dem Pflegedienst, Tagespflege und Kurzpflege unter einem Dach sind. Leider gibt es da eine dunkle Wolke. Der Personalmarkt an Pflegekräften ist so drastisch angespannt, das wir schon heute Probleme bei der Abdeckung bei Urlaub und Krankheit haben.“ Deshalb habe man das schon einmal weit gediehene Vorhaben erst einmal zurückstellen müssen.

