Geithain

Ab Mitte Oktober wird die arg ramponierte Fahrbahn der Grimmaischen Straße in Geithain (Bundesstraße 7) erneuert. Die 500 Meter lange Ausbau-Strecke wird in zwei Abschnitte unterteilt. Los gehen soll es am 15. Oktober zwischen dem Lidl-Markt und der Kreuzung Straße der Deutschen Einheit/Schillerstraße. Dabei werde auch die Kreuzung selbst voll gesperrt, sagte Bürgermeister Frank Rudolph (UWG).

Eine Woche Umleitung für Schulbusse

Da man bereits eine Woche der Oktoberferien nutze, müssten die Schulbusse nur eine Woche eine Umleitung in Kauf nehmen. Nach zwei Wochen solle dieser Abschnitt wieder frei sein. Dann konzentrierten sich die Arbeiten auf den Bereich bis zur Stadttor-Kurve. Das Stadttor selbst werde nicht – wie bei anderen Straßenbauvorhaben praktiziert – während der Bauzeit geöffnet. Der Verkehr könne statt dessen über die Straße der Deutschen Einheit rollen.

Ausschreibung läuft

„Wir schreiben die Fahrbahnerneuerung zur Zeit aus“, bestätigt das Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Vorgesehen sei eine Erneuerung der Asphaltschichten sowie der Entwässerungsrinnen – unter Vollsperrung. Die Fahrbahn ist hier seit Jahren marode. Ein Starkregen im Frühjahr hatte ihr indes den Rest gegeben: Es kam zu erheblichen Ausspülungen. Deshalb musste die Landesbehörde reagieren und die Erneuerung vorziehen. Die Gesamtbauzeit ist auf sechs Wochen veranschlagt.

Erneuerung der Eisenbahnstraße verschoben

Schon länger geplant, doch nun auf 2019 verschoben ist die Erneuerung der Eisenbahnstraße, die sich Richtung Bahnhof unmittelbar an die Grimmaische Straße anschließt und die gleichfalls Teil der Bundessstraße 7 ist. „Der Beginn dieser Maßnahme im Frühjahr vorgesehen“, so Siebert. „Beide Vorhaben konnten aufgrund der notwendigen Umleitungsführungen nicht zeitgleich realisiert werden.“

Von Ekkehard Schulreich