Geithain

Der Baustart in der Eisenbahnstraße, der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 7, verzögert sich: Die Bagger rollen nun erst nach Ostern an, informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr ( Lasuv) auf LVZ-Nachfrage. Bisher war ein Baubeginn am 1. oder 8. April ins Auge gefasst worden.

Der Ausbau der viel befahrenen Trasse, die unmittelbar am Bahnhof vorbei führt und die für den überörtlichen Verkehr von erheblicher Bedeutung ist, soll in mehreren Abschnitten bis Herbst 2020 erneuert werden. Der Forderung des Gewerbevereins, dass die Innenstadt zu allen Zeiten erreichbar sein müsse, will die Kommune durch die erneute Öffnung des historischen Stadttores Rechnung tragen.

Geplante Umleitungsstrecke für Geithain erst nach Ostern verfügbar

„Der ursprünglich für Anfang April vorgesehene Beginn der Arbeiten musste verschoben werden, weil die geplante Umleitungsstrecke erst ab diesem Zeitpunkt zur Verfügung steht“, begründet Nicole Wernicke, stellvertretende Pressesprecherin der Behörde, die Verzögerung.

An einem Durchlass in Thüringen fänden zur Zeit Notreparaturen statt. Ehe die Sperrung der Bundesstraße 7 in Geithain samt der weiträumigen Umleitung in Kraft gesetzt werde, informiere man ausführlich.

Dass die Großbaustelle, die eigentlich schon 2018 begonnen werden sollte, nun erneut drei, vier Wochen Verzug haben wird, setzt die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain und die Stadt unter einen gewissen Druck. Denn beide wollen gemeinsam in der Schillerstraße investieren – in neue Leitungen die einen, in einen grundhaften Ausbau die anderen.

Ausbau-Abschnitt der B 7

Bisher ging man im Rathaus davon aus, dass es hier nach dem Sommer loslegen kann, der erste Ausbau-Abschnitt der B 7 geschafft sei. Denn beide Baustellen parallel zu betreiben, schließt sich aus, um den innerörtlichen Verkehr nicht über die Maßen zu beschneiden. Das Lasuv, so der Bürgermeister, beginnt auf der B7 an der Kreuzung Tautenhainer Straße. Der Supermarkt dort bleibe erreichbar, die Tautenhainer Straße wohl nicht.

Im Bereich der Kreuzung Schillerstraße, Grimmaische Straße und Straße der Deutschen Einheit muss das Lasuv noch mal ran. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit dem Lasuv hat Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) darüber hinaus noch eine Rechnung offen. „Es gibt Mängel auf der Grimmaischen Straße. Außerdem sind hier noch Restleistungen zu erbringen“, sagt er mit Blick auf die im Herbst vergangenen Jahres kurzfristig dazwischen geschobene Reparatur der Bundesstraße in besagtem Bereich.

Hier hatte sich nach einem starken Regen flächig der Fahrbahnbelag gelöst und musste erneuert werden. Laut Rudolph müsse aber im Bereich der Kreuzung Schillerstraße/Straße der Deutschen Einheit noch einmal baulich eingegriffen werden: „Das dauert bestimmt fünf Tage, und es geht nur, wenn die Kreuzung gesperrt wird.“ Da die Kreuzung aber für die Schulbusse nutzbar sein müsse, sehe er dafür nur in den Osterferien ein Zeitfenster – oder nach dem Ende des ersten Bauabschnitts der Eisenbahnstraße: „Die Entscheidung liegt beim Lasuv. Ich habe keine Informationen.“

Ein genauer Baubeginn steht noch nicht fest, sagt das Lasuv

Lasuv-Pressesprecherin Isabel Siebert bestätigt das Problem. „Ein genauer Baubeginn steht noch nicht fest. Ziel ist, dass diese Leistungen im April abgearbeitet werden. Die Abstimmungen mit der Verkehrsbehörde laufen dazu. Für die Arbeiten wird eine Vollsperrung erforderlich“, sagt sie. Man brauche eine Woche, um Mängel am Asphalt und an einem Schacht zu beheben und die Induktionsschleifen an der Ampelanlage in die Fahrbahn zu bringen.

Wenn auf der B 7 losgelegt wird, öffne man das Stadttor stadteinwärts wieder für Autos, versichert der Bürgermeister. Auf diese Weise stelle man sicher, dass die Geschäfte in der Innenstadt erreichbar seien. Die Öffnung habe man schon bei anderen Bauvorhaben praktiziert, und es sei zu keinen Unfällen gekommen. Rudolph geht davon aus, dass Geithain nicht über Monate „abgeschnitten“ sein werde. Dass es Einschränkungen gebe, liege aber in der Natur einer so komplexen Baumaßnahme.

Von Ekkehard Schulreich