Bad Lausick

Eine „deutliche Steigerung in den letzten Jahren“ diagnostiziert der Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) bei den Grundstückspreisen, die in der Kurstadt aufgerufen werden. Die Nachfrage nach Bauland für Eigenheime wachse seit Mitte des Jahrzehnts. Flächen, die die Kommune dafür anbieten könnten, würden knapp.

Kursondergebiet für Bebauung freigegeben

Allerdings habe man schon 2016 überlegt, wie man dem Bau-Wunsch so vieler entgegen kommen könnte – und entschieden, einen Teil des Kursondergebietes für eine Eigenheim-Siedlung freizugeben. „Den vorhandenen Bebauungsplan zu überarbeiten und durchzusetzen, kostete Mühe, aber es gelang", so Hultsch.

Die Grundstück & Haus Winkler GmbH, die das Areal zwischen Kurpark und Etzoldshain erwarb, plant hier 35 Eigenheime. Die Erschließung der Fläche ist im Gang und soll bis zum Frühjahr geschafft sein. „Die Hälfte der Parzellen ist laut Investor bereits vergeben“, so der Bürgermeister. Die Quadratmeter-Preise lägen hier bei 130 bis 140 Euro.

In Ortsteilen ist Bauen günstiger

Das ist mehr, als in den vergangenen Jahren für Grundstücke im Kurviertel gezahlt wurde. Damals lag der Preis unter 100 Euro. Günstiger seien die Grundstücke an der Erich-Weinert-Straße zu haben gewesen. Auf einer Fläche, die inzwischen auch ausgebucht sei, nennt der Bürgermeister einen Quadratmeter-Preis von 75 Euro.

Dass es in den Ortsteilen preiswerter ist zu bauen, zeigt das aktuelle Beispiel Lauterbach: Hier bietet die Kommune am Waldweg drei Baufelder an und ruft dafür 40 Euro für den Quadratmeter auf. Eine Zahl, die der Ortschaftsrat für zu hoch hält, die der Stadtrat aber bestätigte.

Weitere Flächen sind theoretisch vorhanden

Im Wohngebiet Badspitzen habe es zwei Jahrzehnte gebraucht, ehe die letzten Grundstücke veräußert worden seien, sagt Michael Hultsch. Inzwischen sei die Situation viel dynamischer. Als Kommune sei man bestrebt, diesem Bedarf zu entsprechen. „An den Badspitzen etwa gäbe es die Möglichkeit für Erweiterungen. Ob wir das wollen und ob das sinnvoll ist, das müssen wir diskutieren."

Von Ekkehard Schulreich