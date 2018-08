Ein Dutzend Eigenheime sollen schon im nächsten Jahr auf der Kirschhöhe am südlichen Geithainer Stadtrand in die Höhe wachsen.Voraussetzung dafür ist der Ausbau der Bruchheimer Straße – ein Abzweig soll nahe des Geithainer Freibades in die künftige Siedlung hineinführen. Dieser Straßenbau soll im September beginnen.