Bad Lausick

In eine Gaststätte in Bad Lausick ist in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen worden: Nachdem der Täter auf das Vordach einer Gaststätte geklettert war, suchte er von dort aus seinen Weg ins Innere. Er öffnete gewaltsam ein Fenster und stieg ein.

Dieb stiehlt vierstellige Summe Bargeld

Der Dieb durchsuchte alles und entwendete aus einer Kasse in einem Büro eine vierstellige Summe Bargeld. Damit konnte er unerkannt flüchteten. Der Geschäftsführer musste am frühen Morgen den Einbruch feststellen und setzte die Polizei in Kenntnis. Kripobeamte haben die Ermittlungen wegen des besonders schweren Einbruchs aufgenommen.

Von LVZ/gap