Bad Lausick

Karin und Wolfgang Meyer aus Bad Lausick, beide sind Rentner und 78 Jahre alt, haben keine Fahrräder mehr. Ausgerechnet am Wochenende des Brunnenfestes wurden die Räder in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag geklaut.

Sie standen angeschlossen vor der Haustür auf der Rückseite ihres Wohnblocks in der Wilhelm-Pieck-Straße. „Mein Mann schaffte es in letzter Zeit nicht mehr, die Räder die Stufen in den Keller hinunter zu tragen“, sagte Karin Meyer der LVZ. Genau so schwer fällt beiden seit Sonntag der tägliche Weg zum Garten. Der sei ein ganzes Stückchen weg und zu Fuß nur schwer zu bewältigen.

„Für uns sind die Fahrräder lebensnotwendig“, gesteht die Bad Lausickerin. Zumal ihr Mann auch die Einkäufe mit dem Fahrrad erledigt habe. Zu Fuß wird auch das viel schwieriger. Nun hoffen die beiden, dass sich vielleicht nur zwei Parkfestbesucher die Räder für den Heimweg genommen haben. „Bitte“, sagt Karin Meyer, „stellt sie uns wieder an unseren Wohnblock“.

