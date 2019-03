Bad Lausick

Dass Sachsens Straßen und Brücken mehr Zuwendung brauchen, wer offenen Auges durch Land und Stadt fährt und geht, der weiß es. Von der Bereitschaft der Kommunen, diesem Bedarf mit Investitionen Substanzielles entgegenzusetzen, wurde der Freistaat jetzt aber offenbar überrascht – und überrollt: Beim Fördergeld über die Richtlinie Kommunaler Straßenbau übersteigen die Anträge die finanziellen Möglichkeiten des Freistaates um ein Mehrfaches.

Bad Lausick stellt vier Anträge auf Förderung

Bad Lausick etwa hatte bereits im September vergangenen Jahres vier Anträge gestellt – und soll nun wie alle anderen sich in neuer Bescheidenheit üben und sich auf einen dieser Anträge beschränken. Ein Ding der Unmöglichkeit, befand Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) am Donnerstagabend vor dem Stadtrat.

93 zu knapp 300: So in etwa lässt sich, in Millionen Euro, das aktuelle Ungleichgewicht zwischen Geld und Wünschen sachsenweit ausdrücken. Bad Lausick etwa braucht die Förderung, um in Kooperation mit den Kommunalen Wasserwerken Grimma-Geithain im Kurviertel Teile der Linden- und Auenstraße nach Kanal- und Leitungsbau neu zu gestalten; die Abholzung der alten Linden erfolgt in diesen Tagen. Im Ortsteil Beucha ist – gemeinsam mit dem Abwasserzweckverband Espenhain – die Vollendung der Arbeiten in der Straße Am Mühlteich geplant. Vor allem aber will Bad Lausick mit einem Brückenschlag über die Eula die seit 2006 währende Unterbrechung der Straße Beucha – Flößberg beenden. Nicht zuletzt hat man im Rathaus den Ausbau eines Stücks der Hinteren Dorfstraße in Etzoldshain auf dem Schirm.

Bürgermeister spricht von irrwitziger Fördersituation

„Die Kommunen sollen nun sagen, was sie unbedingt wollen“, informierte Hultsch über den vermeintlichen Königsweg, den das Land zu beschreiten gedenke. Dass er ein Holzweg sein könnte, schob er gleich nach, denn: „Wir können nicht wirklich priorisieren. Wir haben sozusagen drei 1. Plätze gemeldet.“ Lediglich die Maßnahme in Etzoldshain, zwar seit Jahren im Gespräch, brenne nicht allzu sehr. Die anderen täten es wohl, denn zwei seien verzahnt mit Baustellen anderer – den Wasserwerken, dem AZV. Und dass die Brücke in Beucha endlich gebaut werden müsse, stehe wohl außer Frage. Hultschs Fazit aktuell: Ergo sei alles offen. Doch die Zeit dränge – gerade auch mit Blick auf den Brücken-Neubau, für den es schon aus naturschutzrechtlichen Gründen nur knappe Zeitfenster gebe.

Wie irrwitzig die Förder-Situation derzeit ist, machte der Bürgermeister deutlich mit einem Blick auf ein 2020 geplantes Bad Lausicker Bauvorhaben: „Wir planen jetzt schon die nächsten Straßen und Brücken und müssen die bis zum September anmelden. Nur so wahren wir die Fristen.“

Stadtrat beschließt Planung für Radweg von Großbothen nach Glasten

Spatenstich für den Radweg von Grimma über Großbothen-Bad Lausick und Kitzscher nach Borna. Auf Grimmaer Gebiet in der Windmühlenstraße von Großbothen wurde im vorigen Jahr der Anfang gemacht. Quelle: Thomas Kube

In diese Kategorie fällt auch der Beschluss, den der Stadtrat im Laufe der Sitzung traf: die Entwurfsplanung für den von Grimma nach Borna führenden Radweg endlich in Auftrag zu geben – speziell für den Abschnitt von Großbothen, wo Grimma bereits 2018 investierte, bis nach Glasten. Anfang Februar hatte das Gremium die Entscheidung noch zurückgestellt angesichts anderer Prioritäten und geschätzter Baukosten von mehr als 700.000 Euro. Wirklich begeistert zeigte sich Udo Goerke ( CDU) zwar immer noch nicht, auch wenn der Weg sicher nützlich sei. Immerhin aber lägen die Baukosten mit prognostizierten 381 000 Euro erheblich niedriger. Der Stadtrat gab bei einer Enthaltung knapp 14 000 Euro frei für die Planungen. Die sind Basis des Fördermittelantrages. Gäbe es die, könnte 2020 gebaut werden.

Von Ekkehard Schulreich