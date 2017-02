Bad Lausick. Im November dürfte das Warten ein Ende haben: Dann rollt am Gerätehaus der Glastener Feuerwehr ein fabrikneues Löschfahrzeug vor. Es soll einen Wagen ersetzen, der 1983 gebaut wurde und der den heutigen Standards seit Längerem schon nicht mehr genügt. Die Stadt Bad Lausick erhält für den Kauf eine Förderung von 120 000 Euro. Die Ausschreibung ergab einen Gesamtpreis von 172 000 Euro. Der liegt deutlich unter den veranschlagten 190 000 Euro. Der Stadtrat erteilte dem Fahrzeugbauer Brandschutz Görlitz GmbH am Donnerstagabend den Auftrag.

„Die meiste Technik übernehmen wir vom alten Fahrzeug“, sagte Stadtwehrleiter und Linke-Stadtrat Tim Barczynski auf eine Frage von Peter Claußnitzer (CDU). Lediglich die Lichttechnik, um den Einsatzort auszuleuchten, kaufe man zu. „Wir haben das ganz bewusst so geplant“, sagte er mit Blick auf die enge Kooperation von Stadtwehrleitung, Glastener Wehr und Rathaus. Er bezifferte die so erzielte Einsparung auf 14 000 Euro. Ein Effekt, der der Stadt unmittelbar zugute kommt, da die Förderung eine pauschale ist und sich deshalb nicht auf die Gesamtinvestition bezieht. Auch Claußnitzers Frage, ob der neue Wagen denn in das Glastener Depot passe, konnte der Stadtwehrleiter bejahen: „Wir haben das mehrmals ausgemessen. Das passt.“

Die Notwendigkeit, Ersatz zu beschaffen, sieht man in Glasten schon seit einigen Jahren. Seit dem 75-jährigen Bestehen der Wehr 2015 habe man die Bemühungen intensiviert, sagt Wehrleiter Karsten Dathe: „Dass wir jetzt am Ziel sind, verdanken wir ausdrücklich auch dem Engagement unseres neuen Bürgermeisters – und dem Stadtrat, der die Weichen stellte.“ Das neue Auto, ein sogenanntes Mittleres Löschfahrzeug, sei auf die Bedürfnisse einer kleinen Wehr zugeschnitten. Die Glastener aktive Truppe, die damit ausrücken wird, umfasst aktuell 17 Ehrenamtliche; je 21 Köpfe zählen die Alters- und Ehrenabteilung und die Jugendwehr. „Wir sind, um Kosten zu sparen, bis an die Grenzen des Machbaren gegangen“, bestätigt Dathe. Er hoffe, dass so ein wenig Geld übrig bleibe, um Sanierungsarbeiten am Gerätehaus mitzufinanzieren, auch wenn „wir da natürlich vieles versuchen, selber zu machen“.

Das aktuelle Geschehen in der Freiwilligen Feuerwehr Glasten steht am 15. März im Mittelpunkt einer Einwohnerversammlung in diesem Bad Lausicker Ortsteil. Auf ihr wolle man die Pläne für die Gerätehaus-Sanierung vorstellen und zugleich über das neue Fahrzeug und dessen Möglichkeiten zum verbesserten Brandschutz im Dorf informieren, so Tim Barczynski. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

Von Ekkehard Schulreich