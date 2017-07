Bad Lausick. Die Kita Waldwichtel in Steinbach will künftig mehr Krippenplätze bereitstellen und dafür ihre Hortbetreuung auf Null fahren. Mit diesem Beschluss folgte der Bad Lausicker Stadtrat einem Antrag des Trägers Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental auf Umstrukturierung. An der Gesamtkapazität von 40 Plätzen werde sich jedoch nichts ändern. Derzeit werden in Steinbach elf Krippenkinder, 21 Kindergarten- und acht Hortkinder betreut, ab kommendem Monat ändert sich das in 18 Krippen- und 22 Kindergartenplätze.

Auf Grund zahlreicher Geburten und die Aufnahme von Asylbewerbern sei der Bedarf an Krippenplätzen in Bad Lausick sehr stark gestiegen, heißt es weiter im Beschluss. Bis zum Jahresende liegen für die Einrichtungen Sonnenkäfer, Schwanenteich und Waldfrieden für alle Krippenplätze Anmeldungen vor. Nur in der Kita Buntspecht in Ebersbach gebe es noch freie Kapazitäten.

Die Steinbacher Hortkinder werden ab 1. August bei den Riffpiraten in Bad Lausick mit betreut. Der Hort erhöht dann seine Kapazität von derzeit 195 Plätzen auf 220. Diesen Beschluss fasste der Stadtrat ebenfalls in seiner jüngsten Sitzung. Für das Schuljahr 2017/18 liegen zurzeit 207 Anmeldungen vor. Die Prognose für die nächsten Schuljahre sieht 217 Hortkinder für 2018, 220 Kinder für 2019 und 211Mädchen und Jungen für das Jahr 2020 vor.

Von kh