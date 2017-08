Bad Lausick: Neue Bus-Haltestelle in Ballendorf irritiert

Bad Lausick/Ballendorf. Ab Montag kommt das „Muldental in Fahrt“ – so wollen es der Landkreis Leipzig und die Busunternehmen in der Region und strukturierten deshalb Fahrpläne und Liniennetz neu. Ballendorf erhält im Zuge dessen im Oberdorf eine zweite Haltestelle. Die Ballendorfer und der Ortschaftsrat sind durchaus nicht abgeneigt. Die Art und Weise der Haltestellen-Einrichtung indes sorgt für Irritationen. Vor ein paar Tagen wurden die Schilder geliefert und auf einem ohnehin äußerst schmalen Fußweg und auf einem Wiesenstück gegenüber aufgestellt.

„Auf dem Fußweg kommt weder ein Kinderwagen noch ein Rollator mehr durch. Und Platz, um sicher auf den Bus zu warten, ist hier auch nicht“, sagt Ortsvorsteher Christoph Lange: „Das muss vernünftig gemacht werden.“ Darüber hinaus bestehe in Ballendorf nach wie vor das Problem, dass die angestammte Haltestelle morgens aus der falschen Richtung angesteuert werde, die Wartehalle so nicht gefahrlos genutzt werden könne.

Der Ortschaftsrat informierte die Stadt Bad Lausick über das Haltestellen-Malheur. Ordnungsamtschef Christian Weinert und Andreas Dathe vom Bauamt nahmen die neue Haltestelle am Donnerstagnachmittag in Augenschein – und teilen die Auffassung der Ballendorfer grundsätzlich. „Einfach Schilder hinstellen, damit ist es nicht getan. Das muss noch mal überprüft werden“, so Weinert. Die Stadt setze sich deshalb mit dem Landkreis in Verbindung.

„Die Festlegungen für die bauliche Herrichtung der Haltestelle konnten durch die Stadt Bad Lausick noch nicht umgesetzt werden. Das ist in der Tat etwas unglücklich, aber jetzt so kurz vor dem Start am Montag leider nicht mehr lösbar“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises, der LVZ. Die Haltestelle werde zwar ab Montag wie geplant genutzt. Man schaue, wie der Betrieb anlaufe und suche „zusammen mit der Stadt und dem Eigentümer“ nach einer baulichen Lösung.

Von Ekkehard Schulreich