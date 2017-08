Bad Lausick: Seifenkisten rollen in Glasten

Bad Lausick/Glasten. Beim 2. Glastener Seifenkistenrennen am Sonnabend sind 32 Teilnehmer an den Start gegangen – in den Klassen Jungen, Mädchen, Jugendliche, Bobycar, Erwachsene. Eingeladen zur Veranstaltung hatte der Parthenverein Glasten. Verschiedenste Gefährte rollten den Glastener Kirchberg hinab. Die technischen Regeln sind einfach: Gefährte dürfen maximal einen Meter breit sein. Sie müssen Bremsen und Lenkung haben und der Fahrer hat einen Helm zu tragen. Jede Klasse fährt zwei Läufe, gewertet wird die erreichte gefahrene Streckenlänge.

Florian Hanickel ist der erste Starter gewesen beim 2. Glastener Seifenkistenrennen am Sonnabend. 32 Teilnehmer gingen an den Start. Zur Bildergalerie

Die Teilnehmerzahlen haben die der erfolgreichen Premiere 2016 überholt. In vielen Glastener Garagen wurde in den vergangenen Tagen intensiv gewerkelt, um mit einem leistungsfähigen Vehikel dabei zu sein. Das Spektakel am Sonnabend begann mit einem freien Training. Dann erfolgte die technische Abnahme der Fahrzeuge. Endlich ging es an den Start. Gesellig klang das Rennen schließlich aus.

Von ie