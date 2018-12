Bad Lausick/Steinbach

Die 4. Steinbacher Schlossweihnacht, zu der der Heimatverein am 8. Dezember einlädt, steht in mehrfacher Hinsicht unter einem guten Stern. Die Stadt Bad Lausick ist dank Fördermitteln aus dem Leader-Programm im Leipziger Muldenland in den nächsten Jahren in der Lage, entscheidende Baumaßnahmen zur Sicherung der Herrenhaus-Bausubstanz zu realisieren. 375 000 Euro Fördergeld stünden zur Verfügung, die für die Reparatur des Daches, der Fenster, der Fassade verwendet würden, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos).

Instand gesetzt werden zudem die Freitreppe zum Park. Und man schaffe es auch, ordentliche Toiletten einzubauen - eine Investition, die Heimatverein und Ortschaftsrat seit fast zwei Jahrzehnten fordern. Damals, 1998, schloss die im Haus untergebrachte Schule. Seither wird das denkmalgeschützte, mehr als 300 Jahre alte Gebäude für die Vereine und durch die Dorfgemeinschaft genutzt.

Park soll miteinbezogen werden

"Um das Haus komplett zu sanieren, bräuchte man natürlich eine viel größere Summe. Aber das übersteigt unsere Möglichkeiten", sagt Hultsch. Man sei sehr froh, dass man dank dieser Förderung das Schloss zumindest sichern könne und diejenigen Bereiche ertüchtigen, die für eine intensivere Nutzung unverzichtbar seien.

Wenn man das barocke Anwesen etwa für eine große Hochzeit vermieten wolle, müssten die Bedingungen stimmen – und da sei noch eine Menge zu leisten. Er selbst könne sich hervorragend auch Konzerte im Schlosspark vorstellen, um eine größere Ausstrahlung des Ensembles weit über Steinbach und Bad Lausick hinaus zu erreichen.

Schlossweihnacht beschert Aufmerksamkeit

Die Schlossweihnacht ist für den Heimatverein erneut eine Gelegenheit, die Aufmerksamkeit auf das Herrenhaus zu lenken. 16 Uhr wird der Lichterbaum mit den Kindern geschmückt. Im Park gibt es Verkaufsstände mit Weihnachtlichem, Glühwein und Kräppelchen. Der Weihnachtsmann will sich sehen lassen. Bereits am Nachmittag ab 14 Uhr lädt der Ortschaftsrat traditionell die älteren Steinbacher ins Schloss zur Rentner-Weihnachtsfeier ein.

