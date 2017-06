Der Doppelhaushalt für die Jahre 2017/2018 in Bad Lausick ist beschlossene Sache. So plant die Kurstadt größere Investitionen in der Grundschule und Hort sowie die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen in Glasten und Bad Lausick. Als besondere Punkte erwähnt Bürgermeister Michael Hultsch den weiteren Schuldenabbau sowie gleichbleibende Hebesätze.