Bad Lausick

Zumindest beginnen soll der Bau der Brücke über die Eula in Beucha noch in diesem Jahr: Er habe die mündliche Zusage, dass die Stadt Bad Lausick Fördermittel bekomme, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos).

„Immerhin ist das unser größtes Vorhaben mit einer Vielzahl von Beteiligten und von Dingen, die zu beachten sind.“ Diese positive Nachricht sei verbunden mit einer schlechten: Für den Ausbau der Lindenstraße im Kurviertel erhält die Stadt zumindest in diesem Jahr kein Geld.

„Das Problem, dass die Fördermittel des Landes bei weitem nicht reichen werden, schwelt seit ein paar Wochen“, sagt Hultsch. Vier Vorhaben habe Bad Lausick eingereicht; drei von ihnen wolle man gemeinsam mit Partnern umsetzen – neben dem Brückenbau besagten Ausbau der Lindenstraße und den der Straße Am Brauteich in Beucha.

Ersatzbau für die seit 2006 gesperrte Eula-Brücke sei dringlich

„Weil das Gemeinschaftsmaßnahmen sind, haben wir alle drei priorisiert. Etwas anderes erscheint ja auch wenig praktikabel“, meinte er mit Blick auf die Ratsentscheidung vom März, an diesen drei Projekten festzuhalten und lediglich die Hintere Dorfstraße Etzoldshain zurückzustellen.

Der Ersatzbau für die seit 2006 gesperrte Brücke sei dringlich, so der Bürgermeister: „Wenn wir das Geld jetzt tatsächlich bekämen, könnten wir zumindest 2019 noch anfangen.“ Was die Linden- und die Talstraße betreffe: Der Versorgungsverband Grimma-Geithain lasse hier erst einmal Leitungen und Kanäle verlegen, was sich bestimmt bis September hinziehe.

Wenn die Stadt mit dem grundhaften Ausbau nicht sofort ansetze, sondern erst 2020 baue – ohne eine Winterbaustelle zu riskieren –, könne man damit leben. Die stattlichen Linden habe man in den vergangenen Wochen nicht verfrüht gefällt, denn die hätten schon wegen des Kanalbaus weichen müssen.

Von Ekkehard Schulreich