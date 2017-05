Bad Lausick. Die stattliche Summe von 178 000 Euro benötigt die Stadt Bad Lausick allein für Planungsleistungen, die der seit Jahren beabsichtigten Sanierung der Grundschule vorangehen müssen. „Es gibt den Grundsatzbeschluss, das Gebäude komplett zu sanieren, innen und außen“, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). In dem Gebäude im Neubaugebiet, das bis zu seiner Schließung das Friedrich-Schiller-Gymnasium nutzte, sind die Grundschule und der Hort „Riff-Piraten“ des Trägers Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental unter einem Dach untergebracht. Zum Projekt gehörten unter anderem die Schaffung eines zweiten Rettungsweges, um sämtliche Etagen wieder nutzen zu können. Für das Gesamtvorhaben, das in mehreren Jahresscheiben umgesetzt werden soll, liegt seit Ostern eine Baugenehmigung vor. Für den Bescheid über die Fördermittel lässt sich das noch nicht sagen.

„Die Genehmigungsplanung umfasst alle jetzt und über die Folgejahre vorgesehenen baulichen Veränderungen“, so Hultsch – auch einen Standsicherheitsnachweis und eine Tragwerksplanung. Die Planungen gerieten so umfangreicher als gedacht, und sie seien aufgrund des Gebäudetyps problematischer: Die Projektunterlagen dieses DDR-Plattenbaus seien nur noch einzelnen Büros zugänglich. „Damit ist der Markt für entsprechende Tragwerksplaner sehr beschränkt.“ Für den noch in diesem Jahr geplanten Sanierungsbeginn sei die Tragwerksplanung aber Bedingung. Deshalb werde man sie jetzt unverzüglich veranlassen, „damit unmittelbar nach Vorliegen des Förderbescheids die Verwaltung handlungsfähig ist und die Ausschreibung der Bauleistung zeitnah auf den Weg gebracht werden kann“.

Von Ekkehard Schulreich