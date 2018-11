Bad Lausick

Die 70.000 Euro, die das Land Sachsen den Kommunen pauschal „zur Stärkung des ländlichen Raums“ zur Verfügung stellt, will Bad Lausick in diesem Jahr für die Sanierung des Thermalbrunnens einsetzen.

Der Stadtrat folgte damit einhellig einem Vorschlag von Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Ein Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hatte, diagnostiziere „einen erheblichen Modernisierungsbedarf“, so Hultsch. Zurzeit berechne man die Kosten, um auf dieser Grundlage einen Förderantrag zu stellen.

Funktionierender Thermalbrunnen sei das Heilbadprädikat

„Ich finde es richtig, dass wir das Geld für eine wirklich wichtige Sache verwenden wollen“, sagte Udo Goerke (CDU). Denn an einem funktionierenden Thermalbrunnen hänge das Heilbadprädikat der Stadt, deren 200-jähriges Kurjubiläum langsam ins Blickfeld rücke. Einwände dagegen hatte Tim Barczynski (Linke) ebenso wenig – auch wenn die Gesamtsumme in der Kernstadt verwendet werde. Die Ortsteile ihrerseits könnten aber die Leader-Förderung nutzen, was in der Kernstadt nicht möglich sei.

Bad Lausick wird auch im nächsten und übernächsten Jahr diese Summe erhalten. Über deren Verwendung wird der Stadtrat zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Von Ekkehard Schulreich