Bad Lausick

Manegen-Luft schuppern in dieser Woche die Mädchen und Jungen der Grundschule Bad Lausick. Der Zirkus Casselly ist zu Gast. Auf dem Parkplatz gegenüber des Zugangs zum „Schmetterling“ hat er sein Zelt aufgestellt.

Vorstellungen am Donnerstag und Freitag

Hier arbeiten die Erst- bis Viertklässler seit Montag gemeinsam mit den Zirkus-Leuten an Tierdressuren, Artistik, Clownerie und anderen Nummern. Die Ergebnisse werden in Vorstellungen am Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 15 und 18 Uhr, präsentiert.

Eingeladen sind dazu nicht nur Eltern und Großeltern, Geschwister und Freunde, sondern alle, die sich für Zirkus begeistern. Eine der drei Schülergruppen gestaltet am Freitagvormittag eine Vorstellung, die nicht nur die dann nicht in der Manege Stehenden verfolgen können, sondern zu der auch die Bad Lausicker Kindertagesstätten eingeladen sind.

Jeder Grundschüler soll mal Zirkus machen

Der Zirkus Casselly ist aller vier Jahre in Bad Lausick zu Gast. Damit ist sichergestellt, dass jeder Grundschüler im Laufe seiner Grundschulzeit das besondere Projekt absolvieren kann. Finanziell ermöglicht wird das dank Unterstützung durch den Schulförderverein und durch Spenden von Eltern.

Der vor einigen Wochen geplante Spendenlauf am Schwanenteich, bei dem sich die Mädchen und Jungen selbst Geld für das Projekt erlaufen wollten, hatte wegen des Wetters ausfallen müssen.

Von es