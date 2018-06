Bad Lausick

Die Sanierung der Bad Lausicker Grundschule begann im Juni – und sie geht sehr zügig voran. Das sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) am Donnerstagabend in der Stadtratssitzung. Die Arbeiten auf dem Dach des Gebäudeteils A – dem linken, wenn man vor dem Schulgebäude steht – würden deutlich früher als geplant abgeschlossen. Das Bad Lausicker Unternehmen Lipfert Bedachungen werde bereits im Juli fertig, so der Bürgermeister. Er gehe davon aus, dass der erste Bauabschnitt, zu dem auch Fassade und Fernster gehören, bis zum Herbst geschafft sei.

Stadtrat nickt die nächsten Angebote ab

Dass die Stadt andererseits die Leistungen an der Fassade ein zweites Mal habe ausschreiben müssen, torpediere den ambitionierten Zeitplan kaum. Die ursprüngliche Ausschreibung hatte kein verwertbares Angebot erbracht. Inzwischen liegen welche vor. Der Stadtrat, eigentlich für solche Entscheidungen zuständig, ermächtigte den Bürgermeister, nach der Auswertung dem günstigsten Bieter unverzüglich den Zuschlag zu erteilen. „Wir wollen schließlich die Zeit der Sommerferien nutzen, vor allem für die lärmintensiven Arbeiten“, sagte Daniela Ernst vom Bauamt der Stadt.

Fenstereinbau soll Ende August abgeschlossen sein

Vergeben konnte der Stadtrat indessen wie geplant den Einbau neuer Fenster. Das Erfreuliche: Der günstigste Anbieter lag nicht nur deutlich unter der Kostenschätzung; er ist auch viel preiswerter als die fünf Mitbewerber. Udo Goerke (CDU) ließ diese erhebliche Differenz stutzen: „Ein bisschen Bauchschmerzen habe ich schon.“ Schließlich müsse man sicherstellen, dass die Leistungen in der erforderlichen Qualität und innerhalb des geplanten Zeitkorridors erfüllt würden. Zweifel daran versuchte Ernst zu zerstreuen. Zwar sei das Unternehmen bisher nicht in Bad Lausick tätig gewesen, doch es gebe belegte Referenzen. Möglicherweise resultiere der günstige Preis daher, dass die Firma die Fenster nicht nur montiere, sondern auch selbst anfertige. Der Stadtrat stimmte deshalb zu, dem Unternehmen Alku aus Hettstedt Sachsen-Anhalt den Auftrag. Das Volumen liegt bei 94 000 Euro – prognostiziert waren 132 000 Euro. Der Einbau der Fenster soll von Mitte bis Ende August erfolgen.

Weitere Arbeiten abhängig der finanziellen Möglichkeiten

Allein der erste Bauabschnitt soll rund 1,4 Millionen Euro kosten. 680 000 Euro dieser Summe trägt das Land Sachsen über Fördermittel. Michael Hultsch zeigte sich entschlossen, nach der äußeren Sanierung des Gebäudeteils A mit den beiden weiteren Teilen fortzufahren. Das vor drei Jahrzehnten errichtete großzügige Gebäude, das nach der Wende das Friedrich-Schiller-Gymnasium beherbergte, vereint heute die Grundschule mit 225 Mädchen und Jungen und den ebenso gut ausgelasteten Hort „Riff-Piraten“ der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental unter einem Dach. Die Sanierung soll die Situation für beide Einrichtungen erheblich verbessern und zudem Gebäudeteile wieder nutzbar machen, die aufgrund eines fehlenden zweiten Rettungsweges zurzeit nicht belegt sind. Sind diese komplexen Arbeiten abgeschlossen, will die Kommune auch noch die dazu gehörige Turnhalle, die sich in einem schlechten Zustand befindet, auf Vordermann bringen. Wie zügig man insgesamt voran kommt, hängt von den finanziellen Möglichkeiten der Stadt und von den Fördermitteln ab.

Von Ekkehard Schulreich