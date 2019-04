Bad Lausick

Auf diesen Tag im Monat freuen sich neun Mädchen und Jungen der Klassen 3 und 4 der Bad Lausicker Grundschule besonders: Dann holt sie nach Unterrichtsschluss ein Kleinbus ab, um sie auf die Alte Rollschuhbahn am Stadtrand zu bringen.

„Wir gestalten unseren Ort“ heißt das Projekt, das eines der Ganztagsangebote der Schule ist. Der „Ort“ ist das weitläufige grüne Gelände, das der Kinder- und Jugendring des Landkreises hier für Freizeitaktivitäten verschiedener Art vorhält. Hier haben sich Heranwachsende eine Crossstrecke gebaut. Hier gibt es eine Fahrradwerkstatt. Hier kann Volleyball gespielt – oder gegärtnert werden.

Kinder aus Bad Lausick bauen Rampen und legen Hochbeet an

„Ich bin gerne an der frischen Luft“, sagt etwa Yannik Dathe aus der Klasse 3b. Auf dem Gelände gebe es immer etwas zu tun, das Spaß mache: an den Rampen mitbauen, ein Hochbeet errichten, in der Werkstatt mit anpacken. Louis Schubert schwärmt von dem Kartoffelsalat, den die Kinder aus selbst aus dem Boden gegrabenen Knollen zubereiteten.

Seit September gibt es das Projekt, das durch Susanne Richter und Cornelia Klingner vom Flexiblen Jugendmanagement pädagogisch betreut und durch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gefördert wird.

Kleider- und Spielzeugbörse am 2. Juni

„Das Schöne ist: Die Kinder können selbst entscheiden, was sie tun möchten. Sie sind mit Begeisterung dabei“, sagt Richter. Sebastian Jung, der die Rollschuhbahn leitet, bestätigt das: „Wir haben richtig Glück mit ihnen. Die haben Lust. Die wollen was tun. Die müssen wir gar nicht kitzeln.“

Am 2. Juni, zur Kleider- und Spielzeugbörse auf dem Gelände, wollen die Mädchen und Jungen zeigen, was sie hier seit vergangenem Herbst geschaffen haben. Und sie freuen sich schon auf das Sommerfest des Kinder- und Jugendrings, das am 22. Juni stattfindet und in dessen Vorbereitung sie sich einbringen möchten.

Von Ekkehard Schulreich