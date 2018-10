Bad Lausick

Er ist Fotograf, Lyriker, Journalist – und plötzlich auch Kinderbuch-Autor: Detlef Rohde schrieb den Text zu „Weihnachten in Holly Pond Hill“, ein Buch aus einer ganzen Reihe, die die US-amerikanische Künstlerin Susan Wheeler illustriert und die längst eine Marke ist. Der 51-Jährige, in der Region und darüber hinaus mit lyrischen Programmen wie „Zwischen Traum und Wirklichkeit“ oder Kunstprojekten wie der Wanderausstellung „Der Leuchtturm von Mutzschen“, begab sich dafür auf ein für ihn neues Terrain – und das zu einer Zeit, da der Gedanke an Weihnachten nicht nur aus meteorologischen Gründen sehr fern war.

Nachauflage schon in Vorbereitung

Marianna Korsh, die in Dresden den Wunderhaus-Verlag gründete, hatte ihn angesprochen. „Ich habe mich hingesetzt und geschrieben. Dass der Text genommen wird, davon ging ich nicht aus“, sagt Rohde. Inzwischen weiß er, die Entscheidung der Verlegerin war eine richtige: Das Buch ist gefragt, eine Nachauflage schon in Vorbereitung – und sein Kalender füllt sich in den Vor-Weihnachtswochen mit Leseterminen.

Im April Weihnachts-CD und Spekulatius

„Mit Weihnachten kann ich eigentlich so viel gar nicht anfangen. Der Kern der Weihnachtszeit ist für mich überlagert von Kommerz“, sagt der Mann, der vor einem Jahr von Grimma nach Bad Lausick zog. Ein Argument, das ihn allenfalls bestärkte: in dem Versuch, dem etwas Eigenes entgegenzusetzen. Und so legte er im April eine Weihnachts-CD mit Aufnahmen des Dresdner Kinderchors ein, stellte eine Schale mit Spekulatius auf den Schreibtisch und legte los: „Ich musste ja trotz des Frühsommers in Stimmung kommen.“

60 Seiten und eine Audio-CD

Inzwischen ist zwischen zwei Buchdeckeln auf 60 Seiten gedruckt, was er ersann: Kleine Geschichten, die – ergänzt durch Lieder, durch Geschenk- und Spielideen – durch die Tage vor dem Fest begleiten. Mit Sebastian Lohse, Sänger und Texter der Band „Letzte Instanz“ hatte er einen profunden Partner an seiner Seite. Beigelegt ist dem Buch eine Audio-CD, um viele Sinne anzusprechen.

Zahlreiche Termine für Lesungen

Inzwischen hat Rohde diverse Termine für Lesungen im Kalender stehen, nicht nur in Sachsen, sondern deutschlandweit. In der Region wird er unter anderem bei diesen Veranstaltungen aus seinem Buch lesen: am 2. Dezember im Döbener Schlosshof, am 5. Dezember auf der Grimmaer Weihnachtsmarkt-Bühne, am 8. Dezember in Großbardau, am 9. Dezember in Mutzschen. Weitere Lesungen sind in Vorbereitung.

Anknüpfungspunkt nach einer einschneidenden Krankheit

Für Detlef Rohde, der in Bayern geboren wurde – Mutter Holländerin, Vater US-Soldat -, im Sauerland aufwuchs, als Journalist in Italien arbeitete – unter anderem bei Radio Vatikan –, später beim MDR-Radio und –Fernsehen („Brisant“, „Hier ab vier“) tätig war, ist „Weihnachten in Holly Pond Hill“ ein Anknüpfungspunkt nach einer einschneidenden Krankheit. Inzwischen ist er freischaffend tätig, kümmert sich unter anderem um die Öffentlichkeit der Schaddelmühle, des Künstlergutes Prösitz und schreibt eigene Programme. Demnächst werde er sich bei Wunderhaus Hörbüchern zuwenden, sagt er: „Es geht um Märchen-Klassiker von Andersen, im Original, keine Disney-Version. Darauf freue ich mich.“

Verlosung eines Weihnachtsbuches

Die LVZ verlost ein Exemplar von „Weihnachten in Holly Pond Hill“. Wer Interesse hat, bitte kurze E-Mail schicken an gewinnspiele@lvz.de, Kennwort Weihnachtsbuch. Unter allen Interessenten, die sich am Dienstag und Mittwoch per Mail an diese Adresse melden, wird das Buch verlost. Dem Gewinner wird die Lektüre per Post zugeschickt – deshalb Adresse nicht vergessen.

Von Ekkehard Schulreich