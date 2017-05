Bad Lausick/Lauterbach. Der Ortschaftsrat von Lauterbach hat einen neuen Chef – und er hat sich, was die Personalstärke betrifft – quasi halbiert. Sepp Schenkel, der dem Gremium 18 Jahre angehörte und die Hälfte dieser Zeit an dessen Spitze stand, zog sich aus Altersgründen zurück. „Ich habe mich immer gern für die Belange unseres Dorfes eingesetzt, doch ich bin 70. Ich denke, da sollten andere ran“, sagte Schenkel, der nicht nur die Funktion des Ortsvorstehers aufgab, sondern auch den Ortschaftsrat verließ. Ortsvorsteher ist nun ein Mann von außen, der in Lauterbach allerdings ebenfalls seit vielen Jahren Verantwortung übernimmt: Eckhard Zeidler, Präsident der Sportgemeinschaft Lauterbach und vor der Eingemeindung Lauterbachs nach Bad Lausick Bürgermeister. Heute ist Zeidler Leiter des städtischen Bauhofs.

„Dass ich die Funktion übernehme, wurde dem Ortschaftsrat vorgeschlagen, und der Bürgermeister hat mich daraufhin berufen“, sagt Zeidler. Da außer Sepp Schenkel auch Karin Würker aus beruflichen Gründen ausschied und Siegmund Burdack gesundheitsbedingt zumindest auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung steht, zählt der Ortschaftsrat nur noch drei gewählte Mitglieder plus Zeidler. Nachrücker stehen nicht zur Verfügung. Erst im Zuge der Kommunalwahlen 2019 dürfte sich die Situation aufhellen. Bis dahin setzt der Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) auf das Durchhaltevermögen des kleinen Gremiums, um die Interessen Lauterbachs im Stadtgefüge zur Geltung zu bringen.

Von Ekkehard Schulreich