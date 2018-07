Bad Lausick/Ballendorf

Mindestens einmal im Vierteljahrhundert sollte man ein Dorfjubiläum feiern, das den üblichen Rahmen sprengt: Davon sind die Ballendorfer überzeugt. 650 Jahre sind seit der ersten urkundlichen Erwähnung vergangen. Was seither geschah, soll am 2. September in einem großen Festumzug vor Augen geführt werden. Der wird sich von dem von anno 1993 erheblich unterscheiden – nicht von der geschilderten Historie, sondern vom Ablauf her. Denn dieser Umzug führt nicht durch das Dorf, sondern einmal über den Festplatz, der dann zu einer Arena für die Besucher wird.

Kultur- und Heimatverein bereitet Festumzug vor

„Ein Festumzug muss sein. Aber wir bauen ihn so auf, dass auch die Ballendorfer, die daran mitwirken, etwas von ihm haben“, sagt Robert Fischer, Vorsitzender des Kultur- und Heimatvereins. Der Verein, der sich das explizit auf das Ländliche verweisende Kürzel KuH gibt, wurde maßgeblich für die Vorbereitung des Jubiläums gegründet. Er will aber darüber hinaus das gesellige Leben im Dorf anregen, Aktivitäten bündeln, Menschen zusammenbringen. Für den Umzug als größte Herausforderung des Festes fand sich vor Monaten schon eine Arbeitsgruppe zusammen, die Ortsvorsteher Christoph Lange leitet. Mehr als zwei Dutzend Bilder sollen vom Ballendorfer Leben damals und jetzt erzählen, kommentiert von einem Moderator, der auf dem Festplatz Erläuterungen gibt. Allein zu diesem zweistündigen Spektakel am 2. September, 14 Uhr, werden mehrere Hundert Gäste erwartet.

Gäste aus Baden-Württemberg eingeladen

Dass sich unter sie auch Ballendorfer aus dem Alb-Donau-Kreis mischen, hofft Robert Fischer. Kurz nach der Wende waren beide Dörfer gleichen Namens, in Sachsen das eine, in Baden-Württemberg das andere, eine Partnerschaft eingegangen. Zur 625-Jahr-Feier kam ein ganzer Bus ins Sächsische, gab es viele Besuche seither. Zuletzt aber war es Matthias Reiter von der Freiwilligen Feuerwehr, der noch die Verbindung hielt – ein Grund, nach Baden-Württemberg eine neuerliche herzliche Einladung zu senden.

Dreitägige Feier mit Höhepunkten

Das Konzept für drei kurzweilige Tage vom 31. August bis zum 2. September steht. Zur Eröffnung gibt es im Zelt auf dem Festplatz eine Achtziger-Jahre-Party. Ein Sport- und Familientag folgt am Sonnabend mit Feuerwehrsport, Rasentraktor-Wettbewerb und anderem. Abends spielt die „Corona Houseband“, legen DJ Tonsen und die „Klangchaoten“ auf, gibt es ein Feuerwerk. Das schon traditionelle Seifenkisten-Rennen startet am Sonntag, für den auch ein Festgottesdienst gesetzt ist.

Veranstaltungen während des ganzen Jahres

Die Unternehmen aus dem Ort, aber auch zum Teil weit darüber hinaus, unterstützen die Organisatoren bei der Vorbereitung und Durchführung des Festes. Das Jubiläums-Wochenende ist Höhepunkt eines ganzen Festjahres. Monat für Monat gab und gibt es mindestens eine gemeinsame Veranstaltung für die Ballendorfer. Fasching, Kirchenkonzert, Tanz in den Mai und eine Wanderung mit dem Förster sind bereits Geschichte; ein Kaffeetrinken an der Ballendorfer Windmühle (im Oktober) und ein Hubertustag in und an der Kirche (im November) sind geplant.

Und damit angesichts dieser Fülle niemand den Überblick verliert und jedermann Einblick in die Ballendorfer Historie gewinnt, gab der KuH einen großformatigen illustrierten Kalender heraus. Der schließt nicht nur Wissenslücken, sondern trägt auch zur Finanzierung des Festes bei.

Von Ekkehard Schulreich