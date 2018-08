Geithain Fest - Ballendorfer feiern Jubiläum Ballendorf feiert am Wochenende Jubiläum: 650 Jahre Ersterwähnung. Höhepunkt des Festes ist der große Umzug, der am Sonntag ab 14 Uhr Einblicke in die Dorfgeschichte bietet.

Diese Strohkuh wirbt für das Ballendorfer Fest. Sie fällt ins Auge, da die Straße in Richtung Ebersbach aufgrund der Staatsstraßen-Vollsperrung in Bad Lausick in diesen Tagen so frequentiert ist wie selten. Quelle: Jens Paul Taubert