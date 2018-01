Bankangestellte in Geithain verhindert Trickbetrug

Gerthain. Zuerst meldete sich bei der Geinthainer Seniorin eine Frau, die den Namen Dr. Andrea Holt vom Inkassobüro aus Frankfurt am Main vorgab. Diese erklärte der älteren Dame, sie hätte 2015 telefonisch an einer Rentenlotterie teilgenommen. Angeblich wären die ersten beiden Monate kostenlos gewesen, doch danach wären bis zum heutigen Tag 4830 Euro Kosten angefallen – diese würde das Inkassounternehmen nun eingefordert. Entgegenkommend meinte die Frau am Telefon, dass die Geithainerin auch in Raten zahlen könne: sofort 2000 Euro im Voraus.

Etwas später rief dann eine Frau Schreiber aus der Buchhaltung an und teilte der 77-Jährigen die Bankverbindung mit, auf die sie die 2000 Euro überweisen solle. In Angst vor einer Zwangsvollstreckung, begab sich die Geithainerin zu ihrer Bank, um dort das Geld zu überweisen. Die umsichtige Mitarbeiterin roch den Braten und teilte der Rentnerin mit, dass sie im Begriff war, Geld auf ein Konto nach Malta zu überweisen. Nachdrücklich mahnte die Bankangestellte, dass hier ein Betrug vorliegen könnte.

Da die Seniorin nie auch nur an einer Rentenlotterie teilgenommen hatte, fühlte sie sich von der Bankangestellten bekräftigt und erstattete sofort Anzeige bei der Polizei. Die ermittelt jetzt wegen Betruges gegen die unbekannten Täter.

Von thl