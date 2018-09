Prießnitz

Das Bauernrathaus in Prießnitz war genau das, was sein Name erzählt: Das Rathaus für Bauern. Erbaut 1712, war es ungewöhnlich für die damalige Zeit. Die Prießnitzer hatten dieses Haus bei ihrer Herrschaft von Einsiedel erstritten. Dort wurde gemeinsam beraten und Recht gesprochen. Bis Prießnitz nach Frohburg eingemeindet wurde, tagte in dem schönen Gebäude der Gemeinderat. Es gehört zu den seltenen Umgebindehäusern der Region.

Lange Zeit war unklar, was mit dem historischen Haus wird. Die Stadt Frohburg wollte es verkaufen. Im Ort waren viele der Meinung, dass es ein öffentliches Gebäude bleiben soll. Schließlich fanden sich vier Familien, die rund um das Bauernrathaus leben, zusammen und beschlossen, sich um diese historische Immobilie zu kümmern.

Sie gründeten vor zwei Jahren einen Verein. Zunächst ging es darum, sich einen Überblick über die Baugeschichte zu verschaffen, berichtet Vereinsvorsitzende Jessica Böttcher-Ebers. Akten wurden zusammen getragen, Förderanträge für ein Holzgutachten geschrieben, um den Gesamtzustand des Hauses zu analysieren – Voraussetzung für die geplante Sanierung.

Parallel dazu bemühen sich die Familien um mehrere Veranstaltungen im Jahr. Es gibt Geschichten am Kamin für Kinder, Lene-Voigt-Abende, kleine Feste. Immer zum Tag des offenen Denkmals öffnet das Haus seine Pforten ebenfalls – stets verbunden mit einer kleinen Ausstellung.

Diesmal geht es um die Rechtssprechung in Prießnitz im 18. und 19. Jahrhundert. „Dazu gibt es viele Akten und Berichte“, sagt die Vereinschefin. Schon damals beschwerte sich der Nachbar, wenn zu lange und zu laut gefeiert wurde. Früher wurde im Dorf Recht unter der Gerichtslinde gesprochen, später dann im Rathaus.

Besucher können sich am Sonntag von 10 bis 14 Uhr die Kabinett-Ausstellung anschauen, das Haus kennen lernen und auch mehr über den Verein erfahren. Stündliche Führungen sind auf Wunsch möglich. Außerdem gibt es Bastel- und Spielangebote für Kinder sowie einen Imbiss.

Von Claudia Carell