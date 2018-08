Frohburg/Kohren-Sahlis

Endgültig gescheitert ist die Stadt Kohren-Sahlis, seit Jahresbeginn Teil von Frohburg, mit ihrer Klage gegen den Planer der 2008 neu gebauten Kindertagesstätte „Turmspatzen“. Darüber informierte der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), der dieses Verfahren quasi „erbte“, am Donnerstagabend den Stadtrat.

Keine Aussicht auf Erfolg

„Die Berufung der Stadt Kohren-Sahlis vor dem Oberlandesgericht in Dresden wurde auf Empfehlung des Rechtsanwalts von mir zurückgenommen, da dieser Schritt aufgrund eines Verfahrensfehlers keine Aussicht auf Erfolg hatte“, sagte er. Er zielte damit ab auf eine Entscheidung der 3. Zivilkammer des Landgerichtes Leipzig. Die hatte im Sommer vergangenen Jahres die Klage der Kommune abgewiesen.

Klage zu spät eingereicht

„Die Ansprüche sind verjährt“, begründete das damals Richter Hans Jagenlauf gegenüber der LVZ. Kohren-Sahlis hätte, um mögliche Ansprüche durchsetzen zu können, besagte Klage bis zum 5. November 2016 bei Gericht einreichen müssen. Geschehen sei das aber erst einen Monat später, am 6. Dezember – und damit zu spät.

Hiensch: „Kohren-Sahlis wurde nicht gut beraten“

Das Verfahren habe viel Zeit, Geld und Nerven gekostet, aber nichts gebracht, bilanzierte Hiensch. „Nach Sichtung der Akten muss man wohl das Fazit ziehen, dass Kohren-Sahlis sowohl bei der Planung und Errichtung der Kindertagesstätte als auch im Rechtsstreit nicht gut beraten wurde.“ Unbesehen davon seien die beklagten Baumängel „vorhanden und in gerichtlichen Gutachten bestätigt“.

Stadt muss Mängel nun beheben

Weil Kohren-Sahlis die Klagefrist habe verstreichen lassen, müsse nun Frohburg für die Behebung aufkommen. Die wäre gewiss deutlich billiger zu haben gewesen, wäre sie unmittelbar nach der Feststellung der Mängel erfolgt. Einen „Aktionismus“ werde es jetzt nicht geben, denn das Gebäude sei „nicht einsturzgefährdet“. Es brauche Zeit, eine Sichtung der Bauakten und sicherlich externen Sachverstand. „Die Qualität der Kinderbetreuung ist kaum beeinträchtigt.“

Architekt hatte Vorwürfe zurück gewiesen

Schwere Geschütze hatte der Kohren-Sahliser Bürgermeister Siegmund Mohaupt (CDU) vor zwei Jahren gegen den Planer aufgefahren, eine lange Liste der Baumängel präsentiert: Rissbildungen im Gebäude, Probleme mit der Dachentwässerung, Schäden am Fußboden- und Terrassenbelag und eine elektrische Anlage, „die nicht den Erfordernissen entspricht“. Der beklagte Architekt aus Wermsdorf hatte diese Vorwürfe zurückgewiesen und in der LVZ der Kommune „Arroganz“ vorgeworfen, die das Landgericht bestraft habe.

„Storchennest“: Mängelbeseitigung in Angriff genommen

Positive Signale gibt es statt dessen in einem zweiten Rechtsstreit, den die Stadt Frohburg im Falle der Kinderkrippe „Storchennest“ vor dem Oberlandesgericht Dresden führt. Auch hier geht es um bauliche Unzulänglichkeiten. Das Verfahren zur Berufung sei vorerst ausgesetzt, „da durch Mitbeklagte aus der ersten Instanz keine Berufung eingelegt wurde, sondern eine Mängelbeseitigung auf deren Kosten bereits in Angriff genommen worden ist“, so Hiensch. Die Sanierung der Fassade sei so bis auf den Sockelbereich bereits abgeschlossen.

Nun geht es noch um Verfahrenskosten

„Damit ist die Hauptsache im Berufungsverfahren erledigt.“ Der Bürgermeister dankte „ausdrücklich den beiden Unternehmen für ihr außergerichtliches Engagement“. Einziger Streitpunkt seien jetzt noch die Verfahrenskosten. Allein für die Stadt Frohburg beliefen die sich auf 15 000 Euro. Diese Kosten müsse man zumindest teilweise erstattet bekommen – notfalls durch die Fortsetzung des Prozesses in diesem Punkt.

Von Ekkehard Schulreich